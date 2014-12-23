《热点透视》印度经济成长加速 这次可能来真格的

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 王颖
路透新加坡12月23日 - 事实证明，印度十年来的狂热经济扩张是一场代价不菲的灾难。最近几年，通货膨胀在经济成长放缓的情况下仍在飙升，令有贷款的公司和国有银行的账面都不好看。
所以说，印度总理莫迪着重推进支持经济供应方的改革，这种策略是正确的。他自2014年5月就职以来出台的政策并不是革命性的。但这些措施放到一起，有可能会慢慢提升印度的成长潜力。
莫迪正在努力缓解煤炭和天然气供应短缺，并简化僵硬的劳动法。他为扩大基础设施建设追求日本和中国投资，还决心统一国内繁杂的税收。
这些改革措施规模不大，但却相互关联。莫迪的“印度制造”计划需要电力，但发电厂却因缺少煤炭或天然气而无法运转。同样，如能制定出一套新的商品和服务税收制度，取代当前的各种地方税，制造业者就可仅针对它们为最终消费所增加的价值缴税。如果竞争足够充分，这样的税制实际上可使所有商品和服务的价格更为低廉。
若给印度效率低下的食品供应链施加压力，则持续五年的双位数通胀可告结束。最近的油价下滑也有所助益。莫迪已经解除了对柴油价格的控制。一旦印度全面停止对能源消费的补贴，未来原油价格的波动就不会再对公共财政构成负担。
但投资者要有耐心。随着投资增长，印度经济将很快摆脱两年来扩张幅度低于5%的状况。但2005-2007年间印度实现的逾9%的成长速度也不会很快再现。全球需求乏力，国内财政状况也远未达到稳健水平。惠誉估计，印度银行业需在2019年前融得2,000亿美元新资金。大规模私有化还谈不上。
即便如此，小规模的改革也将产生合力。莫迪已敦促银行业者开设上百万个新账户，以便将来向贫困人口直接划拨现金，取代当前扭曲市场的补贴政策。
所有这些改进都将促进生产力的提升。这次印度将实现的加速成长可能不会太惊人，但也许是实实在在的。(完)
(译文审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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