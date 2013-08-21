《热点透视》印度应放手卢比下跌 着眼出口和投资提振经济

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee；编译 沈以文/杜明霞

路透新加坡8月21日 - 印度未能止住卢比的跌势，后果弊大于利。新德里当局现在应该放手让市场力量主导卢比汇率，并且把注意力转向提振出口和投资。

一旦决定护卫本币汇率，只有两种选择：采行资本管制，或者放弃货币政策独立性。印度政府两者都尝试了一些：对希望投资海外的个人和企业设限，也限制投资黄金。印度央行也拉高短率，从而放弃了运用货币政策拉抬经济成长率的能力。印度的经济增长速度降到了10年低点。

对居民设置资本管制让情况变得更糟，因为外国人担心他们可能会成为下一个目标，因此在大门关上之前赶紧撤退。在政府管制资本外流之后，印度股市两天内跌掉5.7%。

央行从7月中旬以来拉高利率的做法也开始反噬。由于卢比直线大跌，就算印度10年期公债收益率达到8.9%，远高于10年期美债的2.8%，也很难吸引外资。在扣除汇率对冲成本后还能有正回报，投资者才会出手购买。但对冲卢比下跌的需求强劲，意味着目前的避险成本过高。

另外，银行越来越仰赖短期货币市场融资，因此利率上升也会损伤银行业。银行持有的债券余额高达3.6兆(万亿)卢比(约合580亿美元)，利率上升3个百分点势必将压缩银行业利润。而随着贷款亏损增加，银行业获利已很窘迫。公债收益率上升也会迫使银行减计投资组合里的债券价值。本地利率维持在高位的时间越长，汇率危机转化为银行业溃败的机率就越高。

平静接纳卢比从5月初以来累计已大跌15%，是比较好的办法。当美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始收回过多的美元，印度会因此受损是因为它有外部融资缺口。巴西里亚尔(雷亚尔)、南非兰特和印尼卢比也都因为相同的原因而受到压力。

那么，如果投资者撤离，印度的外部融资缺口到底有多大呢? 就算经常帐赤字占GDP的比重缩减至约3.5%，本财政年度也还需要700亿美元填补缺口。除此之外，印度政府、企业和银行必须在2013年3月前偿还或再融通的外债高达1,720亿美元。所有这些，加上难以避免的某些资本外流，都将要仰赖印度2,790亿美元的外汇储备来支应，本钱很快就会花个精光。

由于选举临近，向国际货币基金组织(IMF)求援是执政党无法承受的难堪。然而，政府可能把手伸向海外的印度公民。货币决策当局近期允许印度的银行将海外印度公民的三到五年期美元存款利率多增加一个百分点。这或许能够把2011年7月以来流出银行体系的14亿美元的外币存款，再吸引回来。不过，要想把外资从6月以来撤离印度股债市场的110亿美元资金吸收回来，恐怕需要更高的利率，但这将会超过银行的能力。

卢比兑美元现报63卢比，若允许市场力量主导，卢比可能跌到70，甚至更低。路透8月16日报导，一些对冲基金买进期权，当卢比兑美元未来一年跌至100时才会履约。

但这么做最大的坏处是，已很窘迫的企业财务将会因为卢比汇率大跌而雪上加霜。根据瑞士信贷的数据，印度前10大举债最高企业集团的贷款，约有40-70%是外币贷款。卢比自4月以来的疲弱，已使得这些外币负债膨胀至相当于去年利润的35%-135%。印度企业今年到期，必须再融通的海外债务为210亿美元，上述掣肘因素将增加融通的难度。

但是，陷入困境的企业总能出售资产或是重组债务。如果是整个银行体系因为国内利率升高而出现问题，这种情况就很难解决了。控制着很多国内大型银行的印度政府，并没有足够的现金来为这些银行提供融资。

选择不再护卫卢比汇率，至少可以让新德里当局有机会将关注焦点转向能够鼓励出口和投资的政策。毕竟，如果出口没有对更具竞争力的卢比汇率做出响应，那么印度的国际收支状况就仍会脆弱。一个办法就是削减最低税负，印度财政部长齐丹巴南1997年引入了这种税制，结束了出口商享有的零税率机制。这一税制向企业账面利润征收20%的税收，如果削减该税负，会鼓励出口商更好地利用卢比汇率下滑的优势。

印度政府的财政状况虚弱，以至于不能牺牲财政收入，因此如果向出口商提供财政帮助，就需要通过提高消费税和减少公共支出来实现。总体上讲，财政政策可以挤压经济中的需求，因此通胀可能从接近两位数的水平下滑。进而可以给央行创造逆转其紧缩货币政策的空间。

削减经济中消费、政府支出和进口的比重，且增加投资和出口比重的策略，会带来短期痛苦。不过这也会让经济回到可持续增长路径。就印度来讲就是能够降低长期的经常帐赤字。其他选项做不到这一点。(完)

(译文审校 张涛/隋芬)

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