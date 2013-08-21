《热点透视》印度应放手让卢比下跌，注重出口与投资以振兴经济

但是，陷入困境的企业总能出售资产或是重组债务。如果是整个银行体系因为国内利率升高而出现问题，这种情况就很难解决了。控制着很多国内大型银行的印度政府，并没有足够的现金来为这些银行提供融资。

选择不再护卫卢比汇率，至少可以让新德里当局有机会将关注焦点转向能够鼓励出口和投资的政策。毕竟，如果出口没有对更具竞争力的卢比汇率做出响应，那么印度的国际收支状况就仍会脆弱。一个办法就是削减最低税负，印度财政部长齐丹巴南1997年引入了这种税制，结束了出口商享有的零税率机制。这一税制向企业账面利润征收20%的税收，如果削减该税负，会鼓励出口商更好地利用卢比汇率下滑的优势。

印度政府的财政状况虚弱，以至于不能牺牲财政收入，因此如果向出口商提供财政帮助，就需要通过提高消费税和减少公共支出来实现。总体上讲，财政政策可以挤压经济中的需求，因此通胀可能从接近两位数的水平下滑。进而可以给央行创造逆转其紧缩货币政策的空间。

削减经济中消费、政府支出和进口的比重，且增加投资和出口比重的策略，会带来短期痛苦。不过这也会让经济回到可持续增长路径。就印度来讲就是能够降低长期的经常帐赤字。其他选项做不到这一点。(完)