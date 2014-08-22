《热点透视》英飞凌高价收购美国同业公司，寄望利润率大幅上升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Dominic Elliott； 编译 王丽鑫
路透伦敦8月21日 - 德国英飞凌(Infineon) 高价收购美国同业International Rectifier ，希望搭上半导体业并购风的末班车。英飞凌在8月20日同意以30亿美元的价格收购，较International Rectifier过去三个月平均股价溢价高达48%。通过这次并购，英飞凌将扩大地域版图，增加产品种类，并提高技术。但英飞凌需要把利润率目标提高一倍至7.7%，并找到更多协同增效，才能让估值看起来合理。
收购价及经营难度解释了市场为什么反应平淡。8月21日英飞凌股价持平。International Rectifier 2013年利润率为负7.7%，该公司已通过一项激进的整改计划扭亏为盈。但要达到英飞凌在2017年利润率15%的目标仍是长路漫漫。瑞银集团估算，要达成该利润率目标，或需成本节约达到约2,700万美元。要证明这次大手笔的收购合理，还需要更多证据。不管怎样，英飞凌尚未公布能获得多大的协同增效，让人惴惴不安。
不过该交易也可能获得良好结果。International Rectifier专攻消费电子产品使用的低能耗开关和晶体管，也可用在工业和白色家电中。这与英飞凌刚好互补。英飞凌则生产能耗较高的芯片，用于汽车设备、服务器和在线安全等。配合使用International Rectifier的产品有可能节约成本。
更大的收益在于有可能运用International Rectifier制造氮化镓芯片的专业技术。许多人认为这类芯片长期可作为硅片的替代品，硅片生产成本较便宜，但也较不节能。同时，此次收购资金一半来自英飞凌的净现金余额，其余通过举债融资，所以应该没什么财务压力。
英飞凌收购的溢价幅度在半导体业并非罕见：德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 在2011年收购国家半导体(National Semiconductor)时，溢价78%。但其利润率也高得多。如果英飞凌能让收购来的公司利润率在两年内增加一倍，市场份额总和也没有大幅减少，那就万事大吉。不过这个任务十分艰巨。(完) (译文审校 戴素萍)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申