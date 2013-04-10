《热点透视》不能让通胀担忧束缚了货币政策

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 隋芬
路透伦敦4月9日 - 任何一位称职的央行官员，脑海里都会根植对通胀失控的担忧。但现在他们可以暂时松一口气。当下货币决策者享有的政策回旋空间比以往要大，也比今天的通胀强硬派认为的更宽。
1960与1970年代的惨痛经历说明，通胀螺旋的威胁不只是假设。不过国际货币基金组织(IMF)经济学家的最新研究令人欣慰。研究表明自那些年代以来，情况已经改变，因为价格变动已经不再和经济亦步亦趋。“在过去10年左右的时间里，发达经济体的通胀对经济疲势的反应程度已经变轻。”
若物价对2008年金融危机后大衰退的反应程度与1970年代时一样，美国经济应该陷入了深度通缩。据IMF计算，即便有美国联邦储备理事会(美联储,FED)的宽松货币政策，物价也会以2-3%的年率下降。事实上，美国的消费者物价指数(CPI)只曾短暂下滑-在2008年10月和12月期间下降了2.6%，而之后已经稳步缓慢回升。
物价稳定的背后是一种自我应验式的预言。如果生产者与工人预期会有温和通胀，他们就会要求略微提高薪资和价格，而强烈抵制减薪与降价。一旦央行树立了维持物价稳定的牢固信誉，人们的这些做法会帮助他们保住这种信誉。
货币政策当局维持稳定物价的声誉以及良好受控的通胀预期，提供给宽松货币政策所急需的空间，并成为安全缓冲。即便央行激发了过快的经济增长--这是他们梦想的场景--通胀预期也能控制住。IMF的结论是，“任何暂时的经济过度刺激，可能都只会对通胀产生微小影响。”
法兰克福你在听吗？全球最担心通胀的央行官员很多都在欧洲央行(ECB)。他们应该读一下IMF的研究报告，别再那么忧心忡忡。现在还有实施更多货币刺激的空间，应该抓住机会。
背景资料：
-IMF在4月9日发布最新一期的世界经济展望报告，分析了经济成长、失业和通货膨胀之间的关系。IMF总结称，过去10年间通胀与经济增长之间的关联已经变松。经济活动的变动对物价水平的影响程度已经不及过去。
-阅读这份报告(英文)，请点选(link.reuters.com/tyb37t)(完) (译文审校 张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币