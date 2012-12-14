《热点透视》央行官员可能会拥抱通胀这个昔日大敌

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Agnes/T./Crane/编译 洪曦

路透纽约12月13日 - 十多年来,日本央行一直在设法激活本国经济,在过去四年多的时间里,美国联邦储备理事会(美联储, FED)、欧洲央行(ECB)和英国央行也都采取了类似努力.它们的做法--包括近零利率政策和印制新钞票来购买公债--都收效不大.而等到2013年,通胀的召唤将变得更有吸引力.

对当今央行官员而言,通胀曾经是头号大敌.他们当中许多人出身在上世纪的高通胀时期.在日本和德国,恶性通胀的共同记忆仍萦绕央行决策者脑际.虽然当时的通胀被最终战胜,而且那时的景况已不复存在,但很难对通胀不抱警惕.

美联储主席贝南克和欧洲央行总裁德拉吉所设的通胀目标似乎合适--对于衰退前的全球经济而言是如此.二者的通胀目标水平均仅为2%-这是在1990年代时凭借信念所制定的目标,而非科学计算得出.日本央行的通胀率目标仅为1%.

但时代已经改变.信贷泡沫之后,全球债务水平高企,且无法轻易降低.通胀上升虽无助于缩减债务规模,但应能降低债务的危险程度,因为国内生产总值(GDP)将有更大空间来用于偿债.

许多经济学家曾表示,也许有必要设定更高的通胀目标.1970年代时很多人认为5%的水平比较合理,虽然这个观点仍相当激进,但国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德在2010年的论文中的确建议过4%的通胀目标(link.reuters.com/zeb43j).美联储在12月份也对政策作出了改变,称当失业率高企时,其将能够接受2.5%的通胀率.