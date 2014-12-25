《热点透视》通胀可能突然复活

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 戴素萍
路透伦敦12月24日 - 还记得通胀威胁笼罩的年代吗？在1970年代，发达国家的民众以为物价-薪资螺旋式上升势头会不断加速，直到摧毁经济为止。1970-1979年，美国平均通胀率高达7%。把时间拉近一点，也不乏其他国家不得不应对高通胀破坏稳定的情况。但如今，放眼全球，通胀这个最古老的经济怪物之一，仍几无生命迹象。
发达经济体的大多数央行，以及中国央行，根本没有物价过度上涨之忧，反而都在拼命阻止通胀下降。展望未来，在全球大多数地区，通缩才是一大隐患，而非通胀。油价和其他大宗商品价格急跌，使得通缩这个经济上罕见的难题更加严重，让各国当局忧心忡忡。
是什么造就了这股物价下行的趋势？货币和财政政策、过度举债以及不利的人口统计数据，都可能脱不了干系。但并没有一个全面的令人信服的解释。如果在这种不知其所以然的情况下就把通胀抛诸脑后，无疑非常轻率和愚蠢。
事实上，许多央行乐见通胀归来。大多数央行设立了2%的通胀率目标。如果通胀率能有几年高于目标水准，许多央行都会心中暗喜。在减轻国家和家庭的实际债务负担方面，没有比提高名目收入和税收收入更好的手段。如果违约的担忧消退，政府和消费者在花钱时就可能更加放开手脚。这进而会刺激经济复苏。
货币当局正在利用偏低的政策利率和量化宽松措施，竭力唤醒通胀。根据货币主义者对通胀的传统解释，充沛供应廉价资金应该最终会导致物价上升。另一种学说则认为，GDP快速成长造成商品和劳力短缺，进而导致通胀。
近几年来的经济现实让这两种理论都难以解释。但或许不会总是如此。只要集体心态发生改变，就可能让通胀复活。大宗商品价格近期跌势若出现逆转，也许会触发集体心态的变化。物价和薪资在大家认为会上涨的预期心理推动下，可能会走升。变化无常的大众百姓随时都可能会因为任何原因而改变心态。
一旦通胀怪物醒来，可能以惊人的速度繁殖，势必威胁整个经济。通胀或许看来像是要濒危物种，但并未灭绝。(完)
(译文审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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