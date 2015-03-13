《热点透视》英特尔又回到每况愈下处境

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约3月12日 - 英特尔(INTC.O)又回到每况愈下处境。上季个人电脑(PC)需求出现2012年以来首度成长，但已证明这只是空欢喜一场。如今市值1,460亿美元的英特尔下修几个月前发布的营收预估。微软(MSFT.O)及惠普(HPQ.N)也提出类似的财务预警，加上英特尔应收帐款激增，都凸显了现实情形。这让英特尔的移动事业空缺又摊在阳光之下，同时意味着其他供应商也岌岌可危。

去年4月，微软终于不再支援可敬的Windows XP，为PC产业注入一剂强心针。虽然Windows XP推出至结束支援有12年之久，但许多企业认为这个系统已经足敷使用，并持续让这套系统在电脑上运作。由于微软不再对XP发送安全补丁，企业主因而被迫升级。

如今强心针的效力退去，因企业已经完成电脑硬件的汱换。微软在1月率先敲响警钟，称从设备制造商收取的Windows系统授权金已然下滑。惠普2月时称上月PC销售明显走软。现在轮到英特尔称中小企业汰换电脑速度不如公司预期。

令人忧心的迹象还不只于此。过去一年，英特尔应收帐款的成长速度是营收增幅的四倍，这意味着存放在联想(0992.HK)等供应商的超额存货非常可观。为了要出脱这些存货，这些供应商恐怕将大举降价求售，并减少对英特尔等业者的订单。不过英特尔并不预期毛利率会受到冲击。这听起来相当乐观。该公司的获利多寡，与其产能利用率能否维持于高档息息相关。若需求下滑，获利下滑幅度会更大。

尽管超额库存应可在一至两季的时间消化完毕，英特尔的根本问题没办法这么快就获得解决。不论何种类型的消费者，其电脑运算需求多逐渐转移至移动设备上处理。消费者买进新款智能手机的频率要比PC来得高。先前XP的用户可能会有好长一段时间不再需要做系统升级。对于微软、英特尔及美光MU.N等营收高度仰赖PC业务的企业来说，或许不久后就得要再次向下修正财测。(完)

(译文审校 戴素萍)