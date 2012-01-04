《热点透视》投资银行或将梦断2012

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Margaret Doyle; 编译 洪曦
路透伦敦1月3日电---到2012年底时,投资银行是否会变得更少?严苛的市场环境,使得几乎所有批发银行都在2011年压缩成本和裁员.新的监管规定将迫使银行进一步瘦身,仅仅只是为了能够达到差强人意的报酬率.除非市场很快好转,否则规模较小的业者或许会认为退出这块市场还比较有利.
由於欧元区债务危机造成营收骤降,银行业者在2011年砍掉数以千计的批发业务部门职位.根据摩根大通分析师的预测,新监管规定将令2012年全球投资银行的平均预期股东权益报酬率(ROE)减半,达到8.3%,远低於权益成本回本所需的13%水平.
为了达到所需要的报酬率,银行业者必须进一步缩减.即使假设再进一步裁员的幅度高达20%及非薪酬支出削减5%,报酬率仍然还是太低.要让股东权益报酬率达到13%,银行业者将必须减薪--摩根大通估计,平均每人薪资大砍23%.
这些削减举措不只是会去掉不必要的部分,也将侵蚀营收.最容易受到冲击的就是那些规模已经偏低的银行.摩根大通分析师估计,苏格兰皇家银行(RBS.L)、瑞银集团UBSN.VX和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)的2011年营收,只有同业龙头高盛(GS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)的一半水准.野村(8604.T)亦面临难题--旗下欧洲投资银行部门正在亏损,而野村评级可能遭到调降的威胁,也可能危及它的交易对手评级.
还没有哪家银行在考虑退出--至少没有公开表明.野村认为,它的资本强度和流动性,将使它在欧元区风暴从中获利.而瑞银集团新任执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)则坚称,投行业务虽然缩小,但对瑞银的私人银行是不可或缺的.
然而现在已经有一些撤离的迹象.苏格兰皇家银行最大股东--英国政府12月时明白表示,希望加速缩减投行业务.法国兴业银行则指派财务长出掌投行部门,暗示将会更加紧盯成本.
关闭投资银行,说起来容易,做到却难.一位投行人士将投行比作核电厂--那些有毒废物得由高薪人员负责处理.因此,虽然很少会有银行直掉砍掉投行部门,但2012年或许就是银行业者决定让投行自行枯萎的一年.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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