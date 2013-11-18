《热点透视》投行瓜分IPO承销恶习蔓延至中国公司债市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani
路透香港11月15日 -亚洲投资银行人士在承办首次公开发行(IPO)业务的恶习，已经蔓延到中国的发债交易。新股发行案子稀缺，迫使投行争相挤入日益有限的交易。虽然债券发行热烈，但债券承销也出现了一个案子由众多投行参与的现象。
根据ThomsonOne资料，中国企业的债券发行量在七年时间内增加了近四倍。从1月以来，中国企业境内外发债筹资金额已达2,330亿美元，2013年有望创下发债天量纪录。这与IPO市场形成鲜明对比，今年中国企业IPO筹资金额腰斩到仅仅92亿美元。
但这股发债热潮也吸引各家投行希望在发行案里参一脚。中石化的附属公司SinopecCapital在4月发债筹资约35亿美元，一共有12家簿记行，中国银河证券(6881.HK)及华泰证券(601688.SS)的发债案规模都不到6亿美元，但动用的投行阵容数目同样高达12家。2007年时，中国企业发债案动用投行家数的最高纪录是七家.
这种趋势让投行人士可以看起来像是业务繁忙：在投行承办业务的统计上，所有簿记行都拿到相同的积分。但金钱上的报酬却是高低有别。通常在一笔发债交易里，总费用的80%是落入三到五家牵头的投行口袋里。
对企业而言，多几家投资参与债券承销，既不用多花钱，又能让银行业者开心，何乐而不为。对于希望建立债市信誉的商业银行而言，能够在承办业务的产业统计排行榜上提高排名，也是聊胜于无的收获。
不过，正当各家银行对成本及资本配置锱铢必较之时，投行人士却只能为银行赚进微薄的费用收入，很难证明自己存在的必要。IPO市场苦缺新案的窘境，已经迫使股权资本市场的投行人士另辟蹊径展现自我价值，像是承办可转债发行等等。现在银行有本钱精挑细选参与的发债案，但他们却白白放过了在债市纠正恶习的好机会。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。