《热点透视》投行瓜分IPO承销恶习蔓延至中国公司债市场

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani

路透香港11月15日 -亚洲投资银行人士在承办首次公开发行(IPO)业务的恶习，已经蔓延到中国的发债交易。新股发行案子稀缺，迫使投行争相挤入日益有限的交易。虽然债券发行热烈，但债券承销也出现了一个案子由众多投行参与的现象。

根据ThomsonOne资料，中国企业的债券发行量在七年时间内增加了近四倍。从1月以来，中国企业境内外发债筹资金额已达2,330亿美元，2013年有望创下发债天量纪录。这与IPO市场形成鲜明对比，今年中国企业IPO筹资金额腰斩到仅仅92亿美元。

但这股发债热潮也吸引各家投行希望在发行案里参一脚。中石化的附属公司SinopecCapital在4月发债筹资约35亿美元，一共有12家簿记行，中国银河证券(6881.HK)及华泰证券(601688.SS)的发债案规模都不到6亿美元，但动用的投行阵容数目同样高达12家。2007年时，中国企业发债案动用投行家数的最高纪录是七家.

这种趋势让投行人士可以看起来像是业务繁忙：在投行承办业务的统计上，所有簿记行都拿到相同的积分。但金钱上的报酬却是高低有别。通常在一笔发债交易里，总费用的80%是落入三到五家牵头的投行口袋里。

对企业而言，多几家投资参与债券承销，既不用多花钱，又能让银行业者开心，何乐而不为。对于希望建立债市信誉的商业银行而言，能够在承办业务的产业统计排行榜上提高排名，也是聊胜于无的收获。

不过，正当各家银行对成本及资本配置锱铢必较之时，投行人士却只能为银行赚进微薄的费用收入，很难证明自己存在的必要。IPO市场苦缺新案的窘境，已经迫使股权资本市场的投行人士另辟蹊径展现自我价值，像是承办可转债发行等等。现在银行有本钱精挑细选参与的发债案，但他们却白白放过了在债市纠正恶习的好机会。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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