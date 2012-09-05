《热点透视》投资者需要冷静迎接下一阶段的市况

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cole; 编译 白云
路透伦敦9月4日电---今年夏天全球股市表现不错.美国股市标准普尔500指数过去三个月涨了10%,欧洲股市涨幅甚至更大.市场的乐观情绪在债券收益率走势中亦有体现,不过近期市场走势突显持续不散的忧虑情绪有多深.全球依然存在严峻问题,虽然近期形势有可能出现逆转,但进行资产配置的业内人士应保持冷静.
北半球国家市场的夏季涨幅是在清淡交投中实现的.欧洲几乎没有迹象显示自己有足够力量摆脱危机泥潭,中国公布的经济数据也平淡无奇.美国的经济数据倒是足够好,但因此就认为美国经济已稳稳处在上升轨道,就太天真了.
很多炒股的人期待央行挹注新的流动性,让他们的日子能好过些.实际上,他们应该改掉那个习惯.紧急措施的实施说明经济出现问题,虽然非常规措施能够帮扶股价,但依赖这类措施是短视行为.
投资者对投资品质孜孜以求,已将一些股票的价格推升到让人退避三舍的高位.比如,被MSCI明晟归为"消费品"公司的那类企业,他们的股票市盈率达到15倍,高出五年均值.一些新兴股市股指亦高於正常历史估值.花旗测算,墨西哥股市股指基於2012年获利预估的平均市盈率(本益比,P/E)为18倍,而全球股市市盈率为12.7倍.
与历史数据的比较显示,高评级的主权债价格依然很贵.但市盈率只有10倍的欧洲股市比美国股市便宜20%.与此同时,美国股市估值比25年来的正常水平要低几个点.分析师们常常表现得过於乐观,目前的汤森路透数据显示,他们预计标准普尔500企业第四季获利将增加10%.
与此同时,信贷价格却相对便宜.Markit Itraxx Crossover指数自3月来从500个基点扩大至570个基点.该指数包括40家投资级别以下欧洲企业债券的信贷违约互换(CDS)价格.高品质商业地产多达6%的可实现回报率也很吸引人.
那些看涨後市、进行跨资产配置的业内人士应该保持镇定才行.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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