《热点透视》投资者忽略了新兴国家稳步上升的现实

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas；编译 杜明霞
路透伦敦7月15日 - 假如市场的困扰真能充当现实指南的话，新兴市场可就有大麻烦了。看看，国际货币基金组织(IMF)下调较贫困国家国内生产总值(GDP)的幅度要高于富裕国家。中国GDP增速已经放缓。收紧货币政策正对新兴市场造成重大伤害。然而，市场的看法是目光短浅的。
虽然中国今年第二季经济成长7.5%且未来一两年可能更慢；国际货币基金组织(IMF)最新预估将2013年和2014年新兴市场经济成长率均下调0.3个百分点，对发达国家仅下调0.1和0.2个百分点；而且还有对于各个新兴国家的一连串担忧，但这些因素都没改变总体图景。
现实情况仍是，新兴国家今明两年分别为5%和5.4%的经济成长，仍远远高于发达国家的1.2%和2.1%。IMF称，未来两年全球新增产出中，发展中国家所占比重将约为76%，只比先前预估的81%略微下降。自2001年起，发达国家在全球新增年产出中的占比就从来没高出过一半。
新兴国家长时间维持快速增长，今年其GDP相当于全球GDP的比重将达到51%。而且这种转变将持续下去：最终目标是该比例齐平新兴国家人口占全球总人口的比重--82%。有些新兴国家的经济成长将放缓，但日本和韩国的经验表明，这些国家还将有很多年维持相对快速成长。
新兴国家如果出现重大的金融或政治危机--比如外界经常预计的中国经济硬着陆，或甚至大范围的社会动荡--则可能真正打破新兴市场的动能。不过2013年的小挫折，还不足以令发达国家重要性减弱的趋势明显放慢。
投资者有必要关注细节问题。他们应当担心制度缺陷和资本流动。但他们不应忘记实际情况：新兴国家正在稳步上升。(完)
(译文审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。