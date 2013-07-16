《热点透视》投资者忽略了新兴国家稳步上升的现实

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 杜明霞

路透伦敦7月15日 - 假如市场的困扰真能充当现实指南的话，新兴市场可就有大麻烦了。看看，国际货币基金组织(IMF)下调较贫困国家国内生产总值(GDP)的幅度要高于富裕国家。中国GDP增速已经放缓。收紧货币政策正对新兴市场造成重大伤害。然而，市场的看法是目光短浅的。

虽然中国今年第二季经济成长7.5%且未来一两年可能更慢；国际货币基金组织(IMF)最新预估将2013年和2014年新兴市场经济成长率均下调0.3个百分点，对发达国家仅下调0.1和0.2个百分点；而且还有对于各个新兴国家的一连串担忧，但这些因素都没改变总体图景。

现实情况仍是，新兴国家今明两年分别为5%和5.4%的经济成长，仍远远高于发达国家的1.2%和2.1%。IMF称，未来两年全球新增产出中，发展中国家所占比重将约为76%，只比先前预估的81%略微下降。自2001年起，发达国家在全球新增年产出中的占比就从来没高出过一半。

新兴国家长时间维持快速增长，今年其GDP相当于全球GDP的比重将达到51%。而且这种转变将持续下去：最终目标是该比例齐平新兴国家人口占全球总人口的比重--82%。有些新兴国家的经济成长将放缓，但日本和韩国的经验表明，这些国家还将有很多年维持相对快速成长。

新兴国家如果出现重大的金融或政治危机--比如外界经常预计的中国经济硬着陆，或甚至大范围的社会动荡--则可能真正打破新兴市场的动能。不过2013年的小挫折，还不足以令发达国家重要性减弱的趋势明显放慢。

投资者有必要关注细节问题。他们应当担心制度缺陷和资本流动。但他们不应忘记实际情况：新兴国家正在稳步上升。(完)

(译文审校 隋芬)

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