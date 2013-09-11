《热点透视》苹果iPhone指纹识别功能或掀起移动支付革命

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 朱晓军
路透纽约9月10日 - 苹果(AAPL.O)已对怀疑人士做出反击，这从股价上来看虽不明显，然而随着本轮升级的进行，苹果可能刚刚掀起了一场移动支付的革命。苹果执行长库克(Tim Cook)周二率领同僚发布两款新iPhone后，该公司股价下跌2.2%，市值减少约100亿美元。
苹果没有推出突破性的手表或电视，而是发布了塑料外壳和金色的新款手机，其软件、速度和摄像头功能均有改善。新款iPhone 5s手机的生物识别安全功能是一项令人叫好的特色。多年来，指纹扫描技术一直令人期待，但是竞争对手早前发布的设备均显得难以使用而且问题多多。令苹果自豪的是，其等到开发出能够实际运作的产品才推出市场。苹果也不是首个发布数码音乐播放器或智能手机的公司--但是其设备的运行优于竞争对手的产品。
显然，苹果现在认为指纹识别技术已经准备好迎接其黄金年代。该公司称，新的扫描器可以识别不同角度的多根手指，可以用于解锁手机并授权在苹果在线商店消费。
其所可能造成的结果之一，就是更加吸引对安全性敏感的企业市场。在这一领域，苹果设备可以说已经较使用谷歌(Google)(GOOG.O)安卓(Android)操作系统的产品有优势。指纹扫描器可以增强苹果的优势，它比起容易猜到的密码，能提供更快更安全的访问方式。
更重要的是，这一新的安全特性可能会敲开虚拟支付市场的大门。一个由生物识别技术提供安全性保障、并且装备有转账功能的移动设备，让人们更没有携带钱包的理由。毕竟，现金可能会遗失或遭窃，而使用磁条的信用卡易于复制已经令其臭名昭着。
不过投资者表现还比较平淡。当日苹果股票收跌，而支付巨头Visa(V.N)上涨3%。也许，苹果的新指纹技术无法良好运行，或是消费者可能会不愿意放弃他们的钱包。也许，Visa或万事达卡(MasterCard)(MA.N)将最终主导移动支付市场。尽管苹果也曾犯下地图软件等离奇的失误，但苹果一直拥有发布创新突破型产品的传统，比如音乐、图书和智能手机。这家市值4,500亿美元的科技业巨擘，可能会给那些地位稳固而且感觉良好的支付公司造成同样的打击。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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