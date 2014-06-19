《热点透视》伊拉克局势动荡带来滞胀风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell； 编译 李爽
路透伦敦6月19日 - 全球市场对伊拉克动荡局势的反应似乎有些过于乐观。伊拉克武装冲突最近加剧，推动原油价格升至九个月高位，而股市和债市却不为所动。市场忽略了由此带来的滞胀风险。
布兰特原油6月18日盘旋在每桶113美元上方，因有报导称反政府武装目标指向北部的Baiji石油炼厂，这是伊拉克最大的炼厂。市场担心油价持续偏高，甚或升至2008年打压全球经济的140美元水准。
由于伊拉克原油供应举足轻重，就存在这种风险。利比亚出口目前降至最低水平，国际能源署(IEA)目前预计，2020年前大多时候，伊拉克增产会占到石油输出国组织(OPEC)整体增产规模的60%。伊拉克石油基础设施大多在南部，距离目前冲突地区仍较远。IEA上周暗示，目前对石油生产的威胁仍不大。
然而，市场有理由感到不安。本月油价上涨近3%，对缓慢复苏的全球经济不利，印度则受创更重。印度卢比跌至两个月低点，给央行带来干预汇市的压力。印度通胀率已经高达6%。由于该国政府对柴油和烹饪燃料提供补贴，所以油价上涨令印度预算状况恶化。
如果油价涨势持续，即便涨幅不大，全球经济也将受到冲击。据巴克莱估计，原油价格每上升10美元，就会拖累中国经济增长0.2个百分点。
那么油价上涨就会带来全球性通胀。美国5月消费者物价指数较上年同期上升2.1%，投资者已经在关注美国联邦储备委员会(美联储，FED)立场转变。若其立场变得更加强硬，则有可能推升美国利率和美元。这将令股市投资者感到担忧，并削弱对新兴经济体的信心。不过现在市场没有对情况会恶化做出反应。(完)
(译文审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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