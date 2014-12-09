《热点透视》意大利遭标普降评 推动欧元区迈向悬崖边缘

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 戴素萍

路透伦敦12月8日 - 意大利遭到降评，推动欧元区向着悬崖边缘又迈进了一步。对标准普尔而言，意大利主权债如今只差一次降评就落入垃圾级了。

尽管评等公司只是给出意见，但它们的观点可以左右投资人买进或卖出，因为基金和指数受限于最低评等的规定。在上次金融危机期间，降到所谓的垃圾级令市场苦不堪言。如今意大利BBB-的评等仅比垃圾级高出一个级距。

标普只是点出市场一直急欲忽略的事实。意大利虽有长处，举例而言，如今该国税收要高于包括付息在内的支出。但把经济停滞和目前庞大的债务负担综合来看，意大利的情况就不妙了。标普预测该国2016年时债务将相当于国内生产总值(GDP)的133%。

GDP加速成长可望带来更高的评等。经济需要透过改革带来更多的动能，然相对仍算新手的意大利总理伦齐(Matteo Renzi)正在苦苦推动改革。如果他铩羽而归，财政压力极有可能升高，进而促使进一步的降评。

倘若不止一家评等机构判定意大利不再享有投资级评等，那么许多债券持有者的托管机构将会强行卖出。唯一貌似可信的买家将是意大利银行业者。这些银行业者本身的信用评等可能会遭到调降。

这样的困境将不会只限于意大利。全球信用市场将难以消化高收益债券市场扩容2万亿(兆)欧元：根据花旗集团，目前高收益公司债券在外流通余额仅有4,280亿欧元。焦躁不安的投资者或许会将部分担忧转向法国，该国是欧元区另一个改革进度严重落后的主要国家。

理论上，对于市场不愿以可接受价格吸纳的垃圾级意大利债券，欧洲央行都可以买进。但对德国而言，大规模购债可能如同政治毒药。

意大利并非马上、也不是必然会被降至垃圾级。但这至少让事实无所遁形：即必须冲销一些过量债务，必须贯彻改革，还需要重新修订欧洲的财政政策。这正如一句意大利谚语：凡事有利亦有弊。(完)

(译文审校 朱晓军)

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