《热点透视》蒙蒂辞职显示意大利仍需市场压力

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 李爽

路透伦敦12月10日 - 意大利总理蒙蒂的辞职,令市场重新审视意大利及其失常的政治体系.但这可能不是件坏事.

意大利总理这个职位看似越来越不稳固.虽然如此,蒙蒂的提前辞职仍令人感到意外.前意大利总理贝鲁斯柯尼所在的人民自由党(PDL)此前一直支持蒙蒂的专家型政府,但在明年大选来临之际,贝鲁斯柯尼近来开始攻击蒙蒂政府.贝鲁斯柯尼宣布其将竞选总理一职,再加上其副手发表的言论,终于让蒙蒂做出放弃该职的决定.周末蒙蒂宣布,预算法案一通过就将辞职.

蒙蒂的退出对于贝氏来说不算是重大胜利.其中一个后果就是大选提前一两个月至明年2月举行.这对在民调中领先的中左翼民主党(PD)有利.而且大选提前可能也会使修正选举法变得更难,这意味着民主党还会受益于其在议会占有多数席位.同时,贝鲁斯柯尼的意外举动可能损害或分裂其所在政党.

专家型政府的时代在走向终结.但蒙蒂辞职激发外界臆测,认为其现在要自己竞选,若中间政党联合则以联盟领袖的身份参加.问题在于,即便联合也不大可能赢得议会多数席次,除非形势发生根本转变,即除非人民自由党政客出走,进而拉高其排名.

专家型政府机制无序结束,突显出意大利政治的不稳定性.贝鲁斯柯尼的力量或被削弱,但他仍有可能成为令下届政府头疼的人物.

2011年11月蒙蒂上任时,意大利债券收益率在7%左右,如今已跌逾2个百分点.而且不会回升至危机前的水准:因为经济形势已不像一年前那么黯淡,大选前政府解散的影响也不如倘若六个月前解散的情况那么严重.而且,欧洲央行购债承诺已安抚市场情绪.但投资者不愿看到蒙蒂被迫离任,他们的忧虑将推高收益率.这应该会提醒意大利人拥有一个稳定负责任的政府及有效经济政策的必要性.(完)

译文审校 龚芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。