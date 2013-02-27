《热点透视》意大利选举结果恐致使欧元危机重新上演

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Hugo Dixon 编译 隋芬/王翔琼
路透伦敦2月26日 - 意大利人是当真的吗?当认真思考意大利的选举结果时,金融市场以及其他欧元区国家可能会有这个反应.灾难性的选举结果恐重新引发欧元危机.超半数选民把票投给了两个戏剧演员中的某一位:其一是格利罗,他实际上是个唱独角戏的,另一位是前总理贝鲁斯柯尼,他2011年在任时把意大利推到了悬崖边上.这两人都是反欧元的民粹主义者.
这出"喜剧"很容易陷入悲剧结局.非决定性的选举结果与希腊去年第一次的选举如出一辙--除了意大利更大且更具战略意义.意大利的政治瘫痪正值经济萎缩且债务上升之际.欧盟执委会预计,该国国内生产总值(GDP)继去年下滑2.2%,今年将再萎缩1%.与此同时,到年底债务与GDP之比可能达到128%.
在欧洲央行总裁德拉吉去年夏季承诺全力保卫欧元后,欧债危机已经缓解.但若意大利在这个关键时刻局势失控,就算是欧洲央行的安全网恐怕也没了作用.
投资者已经开始紧张.意大利10年期公债的收益率周二跳涨0.4个百分点,达到4.7%.事情并初现传染效应,西班牙的收益率也上升0.2个百分点至5.3%,不过距离去年7月危机肆虐时逾7%的水平还很远.
问题不在于格利罗或是贝卢斯科尼尼会成为总理,而是现在没人能够组建一个稳定的政府.选民大致平均地投奔了三个阵营:一是贝卢斯科尼尼的中右翼联盟,二是格利罗不好划分类别的五星运动党,另一个是博萨尼的中左翼联盟.至于现任总理蒙蒂领导的中间派,在选举中的得票只屈居第四.技术型的蒙蒂曾使意大利免于贝卢斯科尼尼的不靠谱领导,但后来他的节支政策很不受欢迎.
意大利令人费解的选举体系规定,得票最多的联盟可自动在众议院获得多数席位.这意味着博萨尼将最先有机会成为总理,即便其所在联盟只以微弱优势领先贝卢斯科尼尼.
参议院的权力与众院不相上下,但其有所不同的选举体系意味着,这次选举后没有任何一方会在参院取得多数席位.博萨尼甚至与蒙蒂联手也无法组建政府,选前的调查结果显示本来有这样的可能.而对于希腊来说,至少它的议会是一院制.
因此接下来会发生什么?有一种想法是博萨尼可能与贝卢斯科尼尼组建新的大联盟.但鉴于他们的政策立场完全对立,除非意大利被拽向崩溃的边缘,否则这种情况似乎不太可能出现.而这种政府由谁牵头也很难预料.蒙蒂若不是在竞选中严重失误,他将是不二人选.但他的信誉已严重受创.
格利罗表示,将不会与任何一方结盟,所以与他正式组建联盟不是一个选项.不过博萨尼可试图自行执政,逐案争取格利罗的支持.但这恐怕是组成极度弱势政府的方法.
另一个选项就是重新大选,一如希腊去年那样.的确,现在很难避免重新选举,但问题在于,三方阵营旗鼓相当,又不愿合作,很难看出通过重新选举能否化解这种僵局.
一些权威人士认为,改变选举制度是一种解决办法.这么做可以清除旧政治阶层,为新政党和年轻的中间派弗洛伦萨市长Matteo Renzi等新领袖开辟道路.然而意大利国会讨论新投票制度数年之久却仍无定论,现在国会恐怕很难达成一致.
在此同时,投资者将给出他们的判决.关键问题是意大利是否还能依靠欧洲央行的支持.欧洲央行曾承诺会无限量购买主权债.虽然这是一剂猛药,但仍包含重要的细则:如果受困的国家与其欧元区伙伴国就改革计划达成协议,欧洲央行只会进行所谓的"直接货币交易".
意大利若没有稳定的政府,很难有能力签署此类协议,这意味着安全网有漏洞.如果投资者开始这么想的话,债券收益率可能扶摇直上,资本外流可能重现.危机前景或将自行应验.
危机的蔓延效应也会猛烈来袭.其他国家或许比意大利拥有更稳定的政府.但西班牙、希腊甚至法国面临与意大利同样的问题,即经济萎缩、债务增加、越来越多的民众不满节支举措.经济衰退拖的时间越长,民粹主义政策的魅力就会越大.投资者可能再度担心,在民粹主义和恢复经济成长的竞赛之中,整个欧元区会败下阵来.
当然,如果进行第二场选举,市场恐慌或能让意大利选民恢复判断力.这就是去年希腊出现的状况.不过未来几个月情况可能不会剧变,也不确定能否产生令人满意的结果.(完)
(译文审校 田建华/张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。