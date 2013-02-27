《热点透视》意大利选举结果恐致使欧元危机重新上演

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 隋芬/王翔琼

路透伦敦2月26日 - 意大利人是当真的吗?当认真思考意大利的选举结果时,金融市场以及其他欧元区国家可能会有这个反应.灾难性的选举结果恐重新引发欧元危机.超半数选民把票投给了两个戏剧演员中的某一位:其一是格利罗,他实际上是个唱独角戏的,另一位是前总理贝鲁斯柯尼,他2011年在任时把意大利推到了悬崖边上.这两人都是反欧元的民粹主义者.

这出"喜剧"很容易陷入悲剧结局.非决定性的选举结果与希腊去年第一次的选举如出一辙--除了意大利更大且更具战略意义.意大利的政治瘫痪正值经济萎缩且债务上升之际.欧盟执委会预计,该国国内生产总值(GDP)继去年下滑2.2%,今年将再萎缩1%.与此同时,到年底债务与GDP之比可能达到128%.

在欧洲央行总裁德拉吉去年夏季承诺全力保卫欧元后,欧债危机已经缓解.但若意大利在这个关键时刻局势失控,就算是欧洲央行的安全网恐怕也没了作用.

投资者已经开始紧张.意大利10年期公债的收益率周二跳涨0.4个百分点,达到4.7%.事情并初现传染效应,西班牙的收益率也上升0.2个百分点至5.3%,不过距离去年7月危机肆虐时逾7%的水平还很远.

问题不在于格利罗或是贝卢斯科尼尼会成为总理,而是现在没人能够组建一个稳定的政府.选民大致平均地投奔了三个阵营:一是贝卢斯科尼尼的中右翼联盟,二是格利罗不好划分类别的五星运动党,另一个是博萨尼的中左翼联盟.至于现任总理蒙蒂领导的中间派,在选举中的得票只屈居第四.技术型的蒙蒂曾使意大利免于贝卢斯科尼尼的不靠谱领导,但后来他的节支政策很不受欢迎.

意大利令人费解的选举体系规定,得票最多的联盟可自动在众议院获得多数席位.这意味着博萨尼将最先有机会成为总理,即便其所在联盟只以微弱优势领先贝卢斯科尼尼.

参议院的权力与众院不相上下,但其有所不同的选举体系意味着,这次选举后没有任何一方会在参院取得多数席位.博萨尼甚至与蒙蒂联手也无法组建政府,选前的调查结果显示本来有这样的可能.而对于希腊来说,至少它的议会是一院制.

因此接下来会发生什么?有一种想法是博萨尼可能与贝卢斯科尼尼组建新的大联盟.但鉴于他们的政策立场完全对立,除非意大利被拽向崩溃的边缘,否则这种情况似乎不太可能出现.而这种政府由谁牵头也很难预料.蒙蒂若不是在竞选中严重失误,他将是不二人选.但他的信誉已严重受创.

格利罗表示,将不会与任何一方结盟,所以与他正式组建联盟不是一个选项.不过博萨尼可试图自行执政,逐案争取格利罗的支持.但这恐怕是组成极度弱势政府的方法.

另一个选项就是重新大选,一如希腊去年那样.的确,现在很难避免重新选举,但问题在于,三方阵营旗鼓相当,又不愿合作,很难看出通过重新选举能否化解这种僵局.

一些权威人士认为,改变选举制度是一种解决办法.这么做可以清除旧政治阶层,为新政党和年轻的中间派弗洛伦萨市长Matteo Renzi等新领袖开辟道路.然而意大利国会讨论新投票制度数年之久却仍无定论,现在国会恐怕很难达成一致.

在此同时,投资者将给出他们的判决.关键问题是意大利是否还能依靠欧洲央行的支持.欧洲央行曾承诺会无限量购买主权债.虽然这是一剂猛药,但仍包含重要的细则:如果受困的国家与其欧元区伙伴国就改革计划达成协议,欧洲央行只会进行所谓的"直接货币交易".

意大利若没有稳定的政府,很难有能力签署此类协议,这意味着安全网有漏洞.如果投资者开始这么想的话,债券收益率可能扶摇直上,资本外流可能重现.危机前景或将自行应验.

危机的蔓延效应也会猛烈来袭.其他国家或许比意大利拥有更稳定的政府.但西班牙、希腊甚至法国面临与意大利同样的问题,即经济萎缩、债务增加、越来越多的民众不满节支举措.经济衰退拖的时间越长,民粹主义政策的魅力就会越大.投资者可能再度担心,在民粹主义和恢复经济成长的竞赛之中,整个欧元区会败下阵来.

当然,如果进行第二场选举,市场恐慌或能让意大利选民恢复判断力.这就是去年希腊出现的状况.不过未来几个月情况可能不会剧变,也不确定能否产生令人满意的结果.(完)

(译文审校 田建华/张明钧)

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