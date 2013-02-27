《热点透视》意大利选举结果恐致使欧元危机重新上演

因此接下来会发生什么?有一种想法是博萨尼可能与贝鲁斯柯尼组建新的大联盟.但鉴于他们的政策立场完全对立,除非意大利被拽向崩溃的边缘,否则这种情况似乎不太可能出现.而这种政府由谁牵头也很难预料.蒙堤若不是在竞选中严重失误,他将是不二人选.但他的信誉已严重受创.

格利罗表示,将不会与任何一方结盟,所以与他正式组建联盟不是一个选项.不过博萨尼可试图自行执政,逐案争取格利罗的支持.但这恐怕是组成极度弱势政府的方法.

另一个选项就是重新大选,一如希腊去年那样.的确,现在很难避免重新选举,但问题在于,三方阵营旗鼓相当,又不愿合作,很难看出通过重新选举能否化解这种僵局.

一些权威人士认为,改变选举制度是一种解决办法.这么做可以清除旧政治阶层,为新政党和年轻的中间派弗洛伦萨市长Matteo Renzi等新领袖开辟道路.然而意大利国会讨论新投票制度数年之久却仍无定论,现在国会恐怕很难达成一致.

在此同时,投资者将给出他们的判决.关键问题是意大利是否还能依靠欧洲央行的支持.欧洲央行曾承诺会无限量购买主权债.虽然这是一剂猛药,但仍包含重要的细则:如果受困的国家与其欧元区伙伴国就改革计划达成协议,欧洲央行只会进行所谓的"直接货币交易".

意大利若没有稳定的政府,很难有能力签署此类协议,这意味着安全网有漏洞.如果投资者开始这么想的话,债券收益率(殖利率)可能扶摇直上,资本外流可能重现.危机前景或将自行应验.

危机的蔓延效应也会猛烈来袭.其他国家或许比意大利拥有更稳定的政府.但西班牙、希腊甚至法国面临与意大利同样的问题,即经济萎缩、债务增加、越来越多的民众不满撙节举措.经济衰退拖的时间越长,民粹主义政策的魅力就会越大.投资者可能再度担心,在民粹主义和恢复经济成长的竞赛之中,整个欧元区会败下阵来.