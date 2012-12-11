《热点透视》蒙堤辞职显示意大利仍需市场压力

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撰稿 Neil Unmack 编译 李爽

路透伦敦12月10日 - 意大利总理蒙堤的辞职,令市场重新审视意大利及其失常的政治体系.但这可能不是件坏事.

意大利总理这个职位看似越来越不稳固.虽然如此,蒙堤的提前辞职仍令人感到意外.前意大利总理贝鲁斯柯尼所在的人民自由党(PDL)此前一直支持蒙堤的专家型政府,但在明年大选来临之际,贝鲁斯柯尼近来开始攻击蒙堤政府.贝鲁斯柯尼宣布其将竞选总理一职,再加上其副手发表的言论,终于让蒙堤做出放弃该职的决定.周末蒙堤宣布,预算法案一通过就将辞职.

蒙堤的退出对于贝氏来说不算是重大胜利.其中一个后果就是大选提前一两个月至明年2月举行.这对在民调中领先的中左翼民主党(PD)有利.而且大选提前可能也会使修正选举法变得更难,这意味着民主党还会受益于其在议会占有多数席位.同时,贝鲁斯柯尼的意外举动可能损害或分裂其所在政党.

专家型政府的时代在走向终结.但蒙堤辞职激发外界臆测,认为其现在要自己竞选,若中间政党联合则以联盟领袖的身份参加.问题在于,即便联合也不大可能赢得议会多数席次,除非形势发生根本转变,即除非人民自由党政客出走,进而拉高其排名.

专家型政府机制无序结束,突显出意大利政治的不稳定性.贝鲁斯柯尼的力量或被削弱,但他仍有可能成为令下届政府头疼的人物.