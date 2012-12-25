《热点透视》蒙堤的政治宣言令意大利政情更为复杂

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Neil/Unmack/编译/李婷仪

路透伦敦12月24日 - 意大利还没有弄明白蒙堤的完整意图.这位出身技术官僚的总理在提出辞呈之后,发表了一项政治宣言,当中却未说出明年的国会大选中他会支持哪个政党.这种务实的作法虽然无法满足部分人的期待,但却可能是个高招.

自从蒙堤在12月8日宣布辞去总理之后,外界要求他公布政治意图的压力就与日俱增.原本众人以为他会凭借自身的影响力支持某个中间党派.但结果并非如此.蒙堤反而在这项政治宣言中罗列出希望下任政府能够继续推动的改革,并暗示他愿接受支持改革之政治联盟的征召,为他们效力,甚至担任领导.

有些评论家认为蒙堤此举虽太过怯战,但仍称得上是务实的.与蒙堤关系密切的中间派政党,民调支持率仅有约15%,不但低于前总理贝鲁斯柯尼的自由人民党,也远远落后于中右翼政党民主党为首的政治联盟.后者目前的支持度将近38%.而且事实上,意大利人民并不是很热切希望蒙堤介入政治太深:根据最近的民调,有61%的选民认为蒙堤不应参选.蒙堤所希望的肯定是,通过向所有意大利民众昭示他所追求的各项议题,能够为其亲欧洲、自由派的政策建立更广泛的共识.

蒙堤此举若没有明确的党派性,那么无疑充满政治意味.在他公布政治宣言的发布会上,蒙堤抨击贝鲁斯柯尼的民粹、反欧洲的政治立场,这等于是排除了与中右翼联盟合作的可能性.他也严词批评反对劳工改革的CGIL工会--CGIL与民主党关系深厚.蒙堤的政治宣言可能加剧中左翼联盟的内部紧张,更加激化蒙堤自由政策支持者与反对者之间的矛盾.这对民主党领袖Pier Luigi Bersani来说是一大挑战.他可能得取得中间派的支持,才能在参议院中拥有多数.蒙堤这次的政治宣言有助于为选后的协议条件打下框架.

尽管市场希望见到的是蒙堤筹组一个可靠的政党来执政,但目前距离大选投票仅有一个多月,这份期待可能会落空.不过蒙堤已经让意大利政坛比较没那么浑沌不清了.(完)