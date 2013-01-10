《热点透视》意大利大选错综复杂,谁胜谁负与投资者休戚相关

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Neil Unmack/编译/李春喜/许娜

路透伦敦1月9日--- - 意大利大选将在2月24-25日拉开帷幕,选民将投票选出945位议会议员,然后议员将批准成立新一届政府.除却这些确定事项,其他一切几乎都还悬而未决.本文将提出一系列问题,并尽可能给出清晰的回答.不过需要提醒的是,在意大利一切都不那么简单.

意大利公债收益率(殖利率)已经降至危机前的水平.那么选举对投资者真有那么重要吗?

虽然公债收益率已经不那么高得吓人,但政局稳定仍然至关重要.目前意大利债务已经达到相当于国内生产总值(GDP)的126%,而GDP增长正是降低债务规模的关键.若要经济增长,就必须进行改革,但如果没有一个强有力的领导层,改革是不可能进行的.大选给了意大利人选择继续执行现任总理蒙堤主张的财政撙节与改革措施的机会.但反过来,他们也可能把蒙堤的前任贝鲁斯柯尼选举上台.贝鲁斯柯尼执政时期,政府陷入政治僵局,导致该国公债收益率飙升,他最终被迫以辞职收场.

那么,谁的胜选机率最大呢?

民意调查显示,以博萨尼(Pier Luigi Bersani)领导的中左翼政党民主党(PD)为首的联盟有近40%支持率.如果博萨尼获胜,可能也不是一件坏事.他曾向法国总统奥朗德传达过亲欧洲和促增长的信息,而且在普罗迪政府时期就是个改革派.如果意大利出现一个中左翼的政府,可能会帮助欧元区政策少受德国派撙节作风的影响.但投资者或许要担心,这个政府需要得到反对劳动力和退休制度改革的意大利劳工总联盟(CGIL)支持,以及不那么务实的SEL党的支持,会削弱其改革意愿.民主党自身的情况也非常复杂,博萨尼最近刚刚以微弱优势击退佛罗伦斯市长Matteo Renzi对其领导权的挑战.Renzi被外界视作是一个更加激进的改革者.唯一可以比较肯定的是,博萨尼将赢得众议院选举,这要得益于该国的选举法.选举法规定支持率领先的政党联盟可得到额外席位.

那么如果博萨尼赢得大选,又会怎样呢?

后续发展不会那么快.意大利议会分为众议院和参议院,政府必须同时获得两院的多数支持才能建立.由于失去参议院的支持,2008年普罗迪政府在执政仅20个月后便宣告解散.两院拥有普遍相似的权力,但在选举规则和投票门槛方面截然不同.众议院多数奖励制(major prize)是以全国为基础,而参议院多数奖励制是以选区为基础,因此单个政党要想获得多数席位难度很大.这还意味着下届政府的命运可能取决于拥有较多席位的那几个州,例如伦巴第和西西里,而这正是贝鲁斯柯尼竭力争取的地方.

据我所知,他不是被迫下台的吗?

贝鲁斯柯尼正卷土重来.受以前爆出的一系列丑闻影响,在蒙堤执政期间,贝鲁斯柯尼所在政党的势力下滑,但在近期民调中支持率却意外回升,这或许得益于其发表的反欧元和反德国言论.短短几周时间,他所在政党的支持率就升到了第二位.由于与老搭档北方联盟(Northern League)结盟,该党可能得到大约28%的选票.贝鲁斯柯尼不可能当选,他的策略似乎是在参议院形成一股反对力量,而这或许会导致政治僵局.倘若他能在伦巴第和威尼托两个选区获得多数奖励,那么如果没有其它党派的支持,民主党联盟就很难控制参议院.

贝鲁斯柯尼能做到吗?

这位政坛老手卷土重来,没有多少意大利人敢掉以轻心.但这次他的目标可能过高.与北方联盟的结盟看起来很脆弱,其它政党又不愿接纳他,过去改革经济失败的履历及一系列丑闻又让很多意大利人担心他只会夸夸其谈.

蒙堤呢?难道他不该成为总理人选吗?

蒙堤执政时间虽短,却仍是意大利最受欢迎的政治家,但他转向主流政治的道路并非坦途.民众对蒙堤的新中间派团体的支持率似乎停滞在15%左右.在蒙堤之后,下一个最大政党是由喜剧演员Beppe Grillo领导的五星运动,Grillo则是倾向无政府主义.不过,该党派最近也面临支持率下滑,而且无论如何不大可能与任何党派结成联盟,但该党派可能通过从其他党派抢夺选票间接产生影响.

那么会发生什么状况呢?

有两种可能性.第一,民主党可能在参议院和众议院中都赢得多数席位.如果Renzi助阵博萨尼的选举,这就更有可能.如其不然,民主党可能不得不和其他党派结成联盟,以掌控参议院.吊诡的是,如果民主党被迫与中间派结成联盟,贝鲁斯柯尼重返政坛最终反而有利于蒙堤.贝鲁斯柯尼的策略只有在破坏掉对蒙堤的支持时才能发挥作用.如果蒙堤能出现在下一届政府,肯定能讨各个市场的欢心.但潜在的障碍在于,蒙堤的政策不太受SEL、或民主党部分成员的欢迎.这可能使联盟不太稳固.

市场是否过于乐观?

最糟糕的结果可能就是彻底陷入政治僵局,或出现一个反对欧元区的政府,但这种可能性不大,即便大选的最终结果难以准确预料.不过,至少选举中可能出现令人担忧的言语,尤其是贝鲁斯柯尼的阵营.这可能导致市场出现几个星期的动荡.(完)