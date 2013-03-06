《热点透视》市场对意大利政治风险不应小觑

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 隋芬
路透伦敦3月5日 - 自意大利的议会选举以来，意大利10年期公债较同期限德债的利差扩大了将近一个百分点。情况本可以更糟--考虑到重重风险因素，更糟是合情合理。
意大利要想摆脱经济困境，进行政治改革是先决条件：唯有成立一个强势政府，那些促进长期增长所必需的根本性改变才能推行。意大利今年无疑会重新举行大选。问题在于，究竟是要以现有的失败体系选出下一届国会，还是要以一个能够协助建立稳定多数势力的体系选出国会。
最有利于改革的情况，需要由喜剧演员格利罗的五星运动(5-Star Movement)公开或间接支持中左翼政府，由这个政府执行格利罗的一部分竞选政见，包括选举法改革、减少议员人数、推出切实措施打击贪腐和利益冲突。中左联盟领导人博萨尼上周暗示愿与五星运动结盟，不过格利罗目前为止仍然拒绝。
另一种情况则或许可由中左翼与中右翼政党组成临时政府，在重新选举之前通过某种形式的改革措施。这个过渡阶段或许能给予各党派一些时间重整旗鼓，然后也许能产生更可靠的领导人。但这种安排难度较大。别的问题不说，在贪腐和利益冲突问题上，贝鲁斯柯尼的中右翼政党就与中左翼集团立场冲突。
任何未得到格利罗赞同的做法，都会壮大他的力量，尽早重新选举也许符合的利益，因为政治僵局对他有利。这意味着，最糟糕的可能结果仍然很有机会--也就是在选举法保持不变的情况下重新选举。
在初步的动荡过后，意大利10年期公债较德债的利差持稳于大约3.4个百分点的水平。显然还有进一步扩大的空间。(完) (译文审校 蔡美珍)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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