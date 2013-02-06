《热点透视》日本的通缩烦恼也许会让全球风险资产受益

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

作者 Andy Mukherjee

路透新加坡2月6日 - 日本首相安倍晋三对抗通缩的斗争正在取得成果.通胀预期的萌芽正迫使投资者削减日本公债敞口,转向海外寻找更多获利机会.随着安倍不断加大政策力度,从意大利债券到俄罗斯卢布,全球各类风险资产都将会迎来一批新买家.

自9月中以来,日圆/美元已经下21%.一旦安倍在3月任命一位更加听话的央行总裁,进一步强化通胀预期,日圆的跌势可能持续.常规公债和通胀保值公债收益率差所隐含的未来通胀率已经蹿升至1%.而在一年前,这个指标还是-0.02%.

然而,由于日本央行用新印出来的钞票大举买入公债,力图达成2%的年通胀率目标,无风险收益率很可能仍然受到限制.买入日本公债或将成为一桩亏本买卖.比如,10年期公债的名义收益率只有可怜巴巴的0.8%.

为此投资者正在重新计议.日本政府养老金投资基金1.2万亿美元的投资组合中有三分之二是公债,该基金将在4月前后重新评估其投资策略.其他日本投资者可能也会这么做.国内股市是一个替代选项.但日经指数在过去三个月里已经上扬了28%.走向海外或许更加明智.如果日本投资者购买海外资产的步伐加快25%达到2006年的水平,一年间就会有大约2,500亿美元资金流向国外.

2013年日本人的投资目的地将不同于2005年底至2006年初上一次国内货币扩张达到顶点的时候.澳元这样的大宗商品货币已不再像以往那样具有吸引力:澳洲已经处于低位的利率可能进一步下调,因资源荣景消退令该国经济降温.

摩根士丹利分析师Gabriel de Kock和James Lord认为,欧元区二线国家公债将会是有吸引力的投资目标.俄罗斯卢布和墨西哥披索等高收益货币也是投资银行的首选.与2008年危机前的繁荣时期相比,日本投资者可能变得更加挑剔.即便如此,全球还是会感受到他们调整投资组合时产生的巨大震动.(完)