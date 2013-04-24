《热点透视》日本车企的辉煌年代可能再难重现

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 隋芬

路透纽约4月24日 - 日圆贬值对日本汽车企业是好消息。日圆兑美元自去年10月初以来下跌超过20%，将会提升这些企业从海外销售中的获利，或许还能帮助扩大市场份额。但它们要想回到2006年的辉煌时光，可能就难了。

那时候，丰田汽车 一家的市值比它八家主要西方对手的总市值还大。这八家是福特 、通用汽车 、菲亚特 、雷诺 、标致 、宝马 、戴姆勒 以及福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 。虽然日圆兑美元也许能够回到115日圆的水平，但事实上其他因素都已改变。

回望七年前，克莱斯勒、通用和福特是一团糟。现在它们都已经回到正轨，前两家是在政府援助下起死回生。凭借削减成本和推出更优车型，如今它们的盈利情况都不差。

日圆近几年来的升值，也已经让日本三大汽车商把更多生产转到海外。日产 和丰田在北美出售的汽车中，目前约有三分之二就是在北美生产的，而本田 的这个比重是90%。这样一来，以较低汇率出口日本产汽车的好处就少了。

但日圆走软还是具有一些刺激作用。根据摩根士丹利计算，当日圆兑美元的汇价处在100时，日本汽车商每在美国卖一辆车，营业收入可以多出2,000美元。企业如何利用这种好处十分关键。如果只是让它在净利一栏体现好处，确实能拉高业绩，但也许会让高管们暂时搁置削减成本的努力。

如果向美国汽车买家提供折扣，则可能引发价格战并损伤美国车企的净利，但却未必能带来市场份额的提升。把汇率的部分优势用来优化汽车性能，也许更有效，只是这种做法要带来市场份额和盈利，则可能需要好几年时间。