《热点透视》五问日本债市

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撰稿 Andy Mukherjee； 编译 李爽

路透新加坡5月31日 - 日本央行印钞计划未能控制住借贷成本。自日本央行4月4日承诺两年内将政府公债持有规模提高一倍以来，10年期日本公债收益率(殖利率)已经翻倍。5月23日更是短暂触及1%。

如果利率失控，日本初生的经济复苏也可能戛然而止。在发达国家中债负最重的日本政府，可能面临为债务融资的难题。银行和保险公司也会受到影响。不过目前来看，收益率升势仍在可控水平内。

* 但为什么日本央行增加购买公债之际，债券收益率还会上升呢？

日本央行购债是要推低收益率，但同时日本投资者要求获得更高回报才会借钱给政府。如果投资者认为首相安倍晋三的积极刺激政策会推高通胀率，那么这就是一种合理的反应。因此，收益率上升是安倍经济学初期成功中所伴随的意外后果。同时，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早结束量化宽松的预期也推高美国公债收益率--而这提升了全球投资者持有日本债券的机会成本。

不过，全面看待最近公债走势十分重要：尽管公债价格过去两个月大跌，但10年期日债收益率仍不到0.9%--仅略高于安倍去年12月中期当选时的水准。

* 收益率上升不会威胁政府偿债能力吗？

日本政府债务规模达到国内生产总值(GDP)的237%左右，因此投资者担心，即便借款成本只是较小幅度的上升，也会迅速推高政府利息支出。日本平均借款成本目前为每年1.2%左右。但其每年都要为713万亿日圆未偿还贷款的七分之一进行再融资。

再加上新发的债券，日本今年可能需要借款约170万亿日圆。即使政府借款利息为3%，其整体平均利率成本也只会升至1.6%。在不辅以加税或减支的情况下，高收益率持续几年后投资者才会开始真正质疑日本政府的偿债能力。

* 高收益率会损及日本经济复苏吗？

需要重点关注的数据是实质利率，而非名义利率。日本消费者物价指数一年仍下滑0.5%，而10年期公债收益率接近0.9%，也就意味着实质利率在1.4%左右。相比之下，美国名义收益率是日本的两倍多，但物价上涨意味着实质利率仅为1%。

如果日本通胀率升至央行2%的目标水准，那么即使债券收益率触及3%，借款方的处境仍然不错。然而，只要消费者物价仍处下降趋势，收益率上升就会打压投资热情和借款意愿。

另一个令人担忧的问题是波动性。虽然从历史水准看目前收益率仍然较低，但其波动将促使银行业者因不确定性收取额外费用，从而限制信贷需求。

* 日本金融机构持有大量政府债券，他们会遭遇危机吗？

债券价格下跌损及银行和保险商，因为他们的投资组合中持有大量政府公债。但根据日本央行数据，即便利率跳升3个百分点，银行业资本充足率仍将超过监管机构要求的最低水准。

如果乐观情绪上升带动收益率上扬，那么银行业者也能通过增加对企业和消费者放贷，来提高获利。不过，如果是财政管理不善的担忧导致借款成本上升，那么就不会有更多额外收入来弥补金融企业债券投资的市值损失，金融体系此时就会陷入困境。

* 当局还可以采取哪些举措来安抚市场？

简短的回答就是：老生常谈。如果收益率显示出失控迹象，日本央行除了承诺增加购债以外可能别无选择。但最近收益率上升也警示政府，不要忽视安倍振兴计划中的“第三箭”--结构改革。