《热点透视》投资者淡然看待日本央行削减购债传言

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee;编译 许娜

路透新加坡5月30日 - “日本央行削减购债”的确是特大风险，但投资者并不会认真看待--除非万不得已。据路透本周报导，日本央行已开始非正式地讨论如何退出创纪录规模的刺激举措。不过，债市对此反应不大：10年期日本公债收益率(殖利率)仍仅有0.57%。

这种镇定心态占据主导，因为市场认为日本央行不太可能重蹈2006年的覆辙。当时，央行决定结束量化宽松并加息。这种偏紧的政策立场扼杀了本就十分脆弱的经济复苏。日本企业纷纷把利润储存到金融资产里，而不是用于投资新的厂房和设备。为防止名义国内生产总值(GDP)萎缩太多，政府不得不借钱增加支出，2008年危机爆发以后更是如此。日本公共财政的改善也就此止步。

日本央行刺激举措推动投资/投资推动财政整顿：link.reuters.com/xat69v

现在还这么做，无疑是一场同等的灾难。过早结束每年50万亿(兆)日圆的购债计划将打击投资者信心。而且，在日本央行总裁黑田东彦去年4月推出资产购买计划以来已经变得强劲的通胀预期，也将回归软弱无力。实际利率将会增高。投资需求将会消退，薪资也将下滑，日本再次上调消费税的计划也将破产，进而让修补日本公共财政的努力受创。

支持提早削减购债的理由之一是，央行无法继续按当前的速度大印钞票。日本央行持有的日本公债规模已相当于全国GDP的31%。相比之下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持美国公债与GDP之比仅有14%。况且，美联储已经在逐步削减购债，而日本央行却还在维持买进规模。