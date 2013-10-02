《热点透视》日本消费税重拳有良好缓冲

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿：Andy Mukherjee 编译 李婷仪

路透新加坡10月1日 - 日本首相安倍晋三对本国消费者挥出16年来最猛力的税负重拳。但当拳头落下，经济刺激措施所提供的厚实缓冲，将帮助吸收掉初期的大部分影响。

历经数月的辩论，安倍终于在10月1日宣布将如期推行上任政府的决策，从明年起将消费税从5%提高至8%。

与此同时，政府已经准备好一套计划，来填补加税对支出的影响。据路透引述计划草案终稿的报导，一项原定2015年4月才停止的企业获利特别税，将提早于明年停征。此外，购房者将获得税赋减免奖励；而为2020年东京奥运筹办的公共项目也将及早展开。

这项5万亿日圆(510亿美元)的一揽子刺激计画，可让明年增加的税收收入中，有三分之二重新回流到经济。如果这还不够，首相始终能借助央行的额外支持举措。

央行先前罕见公开呼吁安倍提高消费税，以避免不推进加税将造成的债市下跌。维持长期利率在低位是重振经济的关键。所以万一提高消费税最后产生通缩效应，日本央行将有理由印更多钞票，来达到2015年之前实现2%通胀率的目标。

最后，消费也可能因财富增加而获提振。一旦安倍指示公共养老基金增持股票，日股今年以来42%的涨幅料可延续。野村总合研究所指出，针对股票散户提供的五年税赋优惠，可为股市吸引额外7千亿美元资金。

以上种种意味着，这次提高消费税的结果应该会和1997年截然不同。当时日本把消费税从3%提高至5%后，经济就一蹶不振。那时央行并未如此投入地对抗通缩，银行业者也在坏帐下挣扎。亚洲金融危机亦削弱信心。但这一次，金融体系资本更加充足，若需求复苏银行即可提供放贷。

日本的财政处境仍是一项隐忧：政府要想减轻过重的债负，消费税必需朝着20%的方向提高。前方还会有更多重拳，不过有央行对政府的支持，日本应该能够应对。(完)

(译文审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。