《热点透视》日本经济成长恐指望不上日圆贬值

图为美元、日元和人民币现钞。 REUTERS/Truth Leem

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡3月9日 - 日圆疲软并未给日本经济带来多大激励，即便日本第四季国内生产总值(GDP)增幅有一半是受出口带动。

3月9日公布数据显示，日本第四季GDP修正数据远逊于最初估值。国内民间需求几乎没有成长，持续自2014年4月上调消费税以来民间支出一直萎靡不振的状态。第四季GDP较前季成长0.4%，其中净出口贡献了0.2个百分点的力量。

安倍晋三2012年12月就任首相时，对外贸易并不是带动日本经济摆脱衰退的支柱。而大型出口商本应助力经济加速成长。所以，安倍让日圆兑美元贬值30%来鼓励出口商。

但因日圆贬值而收获颇丰的出口商却谈不上有多么慷慨。随着日圆汇率已然愈发有竞争力，日本出口商调降美元计价产品价格以抢占市场份额。但他们并未把增收获利以大幅加薪的形式与员工共享。这就是消费和投资仍然疲弱的原因所在。

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巴克莱分析师团队认为，日本企业本可以在这段期间采取更大胆行动，抢夺更多市场份额，因按照以美元、欧元和其他货币计算的出口合约来看，日本商品海外售价自2012年12月以来下降5.7%，同期日圆经通胀调整后兑一篮子其他货币贬值24%。

日本制造商或许对于扩大折扣力度有所保留，因为全球收入太疲弱，无法提振销量。如果是这样的话，那么继续印制日圆可能也作用不大。

在巴克莱外汇策略师看来，安倍经济学或许已经到了该把焦点从日圆贬值转向薪资刺激的时候。问题是企业只是聘雇非正式雇员。兼职和合同工都没有争取大幅加薪的议价能力。

日本老早就该进行劳动市场改革。GDP数据提醒人们，日圆贬值充其量也就是带来支撑，并不会起到加速成长的作用。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)