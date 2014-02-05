《热点透视》安倍晋三暂时可将日股暴跌抛在一边

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡2月5日 - 日本首相安倍晋三可以把日本股市暴跌抛之脑后。
这说起来容易，做起来难。日本东证股价指数(TOPIX)自12月底以来累计下跌11%，相较于股市在安倍政府抗通缩首年上扬，这是一个不受人欢迎的逆转。人们也担心这会产生负面财富效应：毕竟对维持民间消费和刺激企业投资而言，资产价格上涨是至关重要的。
但在安倍就此采取行动以前，他必须先把目光放到股市暴跌的原因--日圆升值上。过去一年的大部分时间里，股市一直与日圆汇率密切联动。日圆兑美元今年迄今累计上涨3.6%，涨幅可控。美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年夏天首次暗示收紧货币政策令投资者大吃一惊时，日圆一度跳涨9%，日股进一步下挫，日本10年期公债收益率(殖利率)升至近1%。而在近期抛盘的打压下，日本公债收益率实际上已降至0.61%，2013年底为0.74%。
与5月时相比，资产市场对安倍经济学投下“不信任票”的风险下降了很多。这是因为企业的“动物精神”已然复苏。丰田汽车 第三季获利较上年同期增长四倍。日立 年度获利有望创下23年高位。此外，针对日本散户的免税账户以及鼓励养老基金投资非公债资产的改革举措，应能促使部分国内资金流入股市。估值下降更多的是表明全球风险胃纳温和，而不是对安倍经济学的控诉。
但如果日本央行无法控制住长期利率，亦或是强势日圆遏制了通胀，那是不是后者就很难说了。不过，长期通胀预期暂时守在1%水准，表明实际无风险利率处于负值。对于一个正努力摆脱通缩的经济体来说，这是一个强有力的支持。倘若4月消费税率上调导致消费减少，日本央行或许不得不增加刺激措施。但若浪费弹药在股市动荡上，则将事与愿违。目前而言，适度忽视是最佳对策。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申