《热点透视》不应让债市的短期波动耽误了日本养老金改革

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 隋芬
路透新加坡6月4日 - 对公共养老金体系进行改革，是日本首相安倍晋三衡量得失之后的选择。在日本央行艰难控制公债收益率之际，要求国有基金减少购买公债，这看上去像是为了安倍自己的目标。但考虑到能为日本政府和快速老龄化的日本社会带来的好处，这么做可能是值得的。
路透6月4日报导，安倍政府希望日本政府退休金投资基金(GPIF)和一些较小型的政府基金减少日本公债仓位，相反敦促其购买国内外较高风险的证券。这些基金持有的日本公债占到公债总量的8%。
表面上看，安倍的举措时机不对。尽管日本央行承诺了大规模买进公债，10年期日债收益率(殖利率)仍短短两个月就翻了一倍。这要归咎于日本通胀上升预期，以及全球廉价资金环境的结束。虽然10年期收益率仍不到1%，但债市的波动已经削弱对于日本央行政策的信心。在这种情况下，为什么要劝走一个大买家？
但安倍的做法有三个道理。首先，如果公共养老金体系能通过增持风险资产来提高回报，日本政府基本的养老支出就可以减少：这些支出目前占到每年国内生产总值(GDP)的2%。至少，纳税人为支撑养老所背负的重担将得到控制。这应有助于日本政府的声誉，进而提升对其债务的信心。
第二个好处是日圆贬值。日本央行的目标是拉低日圆汇率，以便促进出口商投资与推高持续陷于停滞的工资，结束长期以来的通货紧缩。这个计划要行得通，必须有日本民众或其资产管理人把更多新供应的货币带到海外。公共养老基金似乎是这方面的完美人选。
最后，有耐心的养老资金正是发展中亚洲经济体改善基建所需的资金类型。在这些地方储蓄不足且债市低效之际，日本可以填补缺口。短期的债市紧张不应耽搁日本的养老金改革。
浏览《日本政府欲敦促公共养老基金加大对股市及海外资产的投资》的独家报导，请点选 (完) (译文审校 田建华)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静