《热点透视》日本端出财政刺激方案,逼迫央行积极起而行

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee; 编译 蔡美珍
路透新加坡1月11日 - 日本新任首相丢给日本央行一个1,170亿美元的挑战任务.
安倍晋三领导的日本政府1月11日带头展开对抗通缩大作战,宣布2008年金融危机以来日本最大规模的财政刺激方案.如此一来,日本央行已经没有藉口拖延将通货膨胀目标由目前的1%调高.
日本政府预期它所提出的10.3兆(万亿)日圆支出计划,将使实质经济成长率提高2个百分点,但政府将必须在本财政年度多发行5兆日圆主权债,之后还会有更多举债.为防止主权债收益率上升,央行将必须印钞,从债市吸纳这些新债.日央行在1月21-22日会议宣布扩大101兆日圆资产购买计划,现在似乎已成定局.安倍晋三不断推销的主张--将央行通胀目标提高一倍至2%,也几乎势在必行.
虽然财政支出和印钞宽松双管齐下,是正确的一步,但财政与货币政策当局齐力锁定目标汇率,对日本经济的帮助可能更大.
将日圆兑美元汇率维持压低在100日圆左右--比目前汇率贬值约12%--将提振日本出口;最近几年日本出口因为丧失竞争力而饱受打击.出口增强将提振就业及薪资,连带将产生物价上涨压力.将美元收入兑换为日圆的需求,也会刺激货币供给,而推动更高的通胀预期.
但日本是由财务省决定汇市干预,央行负责印钞.在这两个主管当局协调合作之前,安倍算是已经尽了他的全力.
刺激措施将进一步增加政府债务,而目前日本政府债务相对于国内生产总值的比例已经达到237%惊人水位.但如果因此而不敢增加财政支出,将是一大错误.安倍晋三的判断相当正确:如果无法重振经济,日本不但财政整顿无望,更不用谈什么未来了.(完) (译文审校 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。