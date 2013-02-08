《热点透视》东京股市:今时不同往日

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole;编译 王丽鑫

路透伦敦2月8日 - 一朝被蛇咬,十年怕井绳.实际上,"日出之国"正从熊市走出的诱人说法,已经刺痛日本投资者好多次.所以哪怕他们这次不再相信这话,也可以理解.

但是诱惑就摆在那里.11月中旬以来,MSCI明晟日本指数上涨三分之一,受助于日圆兑美元大幅下跌.安倍晋三领导的新政府以宽松政策刺激经济的承诺,令投资者信心恢复.Starmine数据显示,日本企业未来一年获利有望增加22%,接近全球平均水平的两倍.

对估值指标的一项分析,也为对日本股市感到乐观提供有力证据.MSCI明晟日本指数市盈率(本益比)略低于14.这略高于欧洲对等指标,与美国大致相同,不过这低于全球过去25年的平均水准,也低于国内过去25年间30的平均水平.此外,该数据比日本股市1988年以来近90%的一周水平都低.

股息回报反映的情况类似.汤森路透Datastream数据显示,目前日本股市的股息率平均为2.2%.而1988年至今,有近三分之二的时间股息率不足1%.

那当前情况跟前几次希望燃起时有什么不同?2003年5月产生的最大的虚幻曙光之一是:MSCI明晟日本指数在随后四年涨逾一倍,然后一路下跌.不过当时开始时日本股价比现在高得多,市盈率为16,股息率为1.2%.