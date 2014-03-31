《热点透视》三道防线护航，日本经济或能躲过消费税上调的冲击

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 许娜

路透新加坡3月31日 - 如果历史可以为鉴，那么日本经济将在4月1日上调消费税后下滑。1997年日本上次上调消费税后，消费者支出曾骤降。但在首相安倍晋三祭出三道防御措施下，历史究竟是否会重演令人生疑。

据摩根士丹利分析师Robert Feldman估计，消费税率自5%上调至8%后，经济可能损失6万亿日圆(580亿美元)。这相当于日本国内生产总值(GDP)的1.2%。不过，追加预算和企业退税措施也将为消费者和生产者今年返还同等规模的资金。这是安倍的首道防线。政府的一个委员会也预计将提议永久下调日本现为36%的企业税率。

第二道防线还比较模糊，但基本框架已开始成形。3月28日，安倍划出特别区，区内的土地、就业和产品市场监管规则将对企业更为有利。而宽松程度到底如何，需要数年时间才能知晓。在此期间，安倍将仰赖股市带来益处。去年夏季，股市对安倍增长策略反应消极。而股市能否在大跌后反弹，是维持消费者和企业乐观心态的关键。

如果第二季经济数据显示，消费者和投资者的悲观情绪加重，那么日本就需要激活第三道防线：央行。倘若央行在达成2%通胀率的目标上节节败退，则将迫使央行扩大规模已经十分庞大的资产购买计划。