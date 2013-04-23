《热点透视》日本要实现2%的通胀目标需上调薪资

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡4月23日 - 日本员工希望重现上世纪八十年代的振兴。如果说日本央行提出的2%通胀目标令人望而却步，那么央行总裁黑田东彦誓言要在两年时间内达成该目标更是挑战重重。日本央行要成功实现该任务，薪资的增长速度必须比过去二十年来快很多。

过去日本通胀与工资水平之间的关系非常紧密。据热点透视计算，物价年增速要达到2%，员工工资就需实现年增幅5%左右。(图表请点选：link.reuters.com/bap57t)

日本员工已经很久没有享有过这样的福利了。自1997年以来，总工资收入减少了15%，因婴儿潮出生的一代人退休，却没有足够的年轻员工来接替他们。这导致消费者物价与收入形成下行螺旋，而物价下滑进一步打击员工的薪资议价能力。

不过员工人数萎缩现在可能有帮助。日本潜在求职者很少，这意味着如果日本央行政策释出新的投资，那么失业率将会迅速降低。根据瑞银分析师Daiju Aoki的计算，要实现5%的薪资升幅，失业率需从现在的4.3%降至2.7%以下。

考虑到日本公司通常不会在时局不利时辞退员工，那么它们有什么理由愿意在利好时期增聘员工呢？一个原因就是就业市场越来越紧俏。就业广告与申请者的比例高于三十年均值，今年第一季自2008年危机以来首次有员工短缺的公司超过过剩的公司。

自去年11月以来日圆兑美元跌20%，也使得日本出口商可以在不伤及利润的情况下加薪。不过进口商则面临获利压力。近期的一份路透调查显示，只有8%的公司表示考虑在日圆贬值的情况下加薪。