《热点透视》阿里巴巴并非京东的最佳标杆

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 石冠兰

路透香港2月6日 -在京东向美国监管机构递交的招股说明书中，基本没有提及阿里巴巴和亚马逊(AMZN.O)。然而京东即将首次公开发行(IPO)，就甩不开这两家电子商务巨头的笼罩。尽管难免被与国内竞争对手阿里巴巴相比较，但京东采取着重配送的战略且获利单薄，意味着亚马逊可能才是更好的参考标准。

创始人刘强东10年前创立了京东，以出售电子产品起家，现已成为中国第二大电子商务企业。京东涉足的产品范围虽然已经多样化，但电子数码产品仍占其营收的八成。京东对供应商采取杀价杀到底的作法，并关注自身配送系统的建立。这与阿里巴巴极为不同，后者致力于通过网络市场将买家和卖家相联。京东有自己的市场，但营收单薄。

京东的成长引人瞩目。2013年前九个月的营收几乎是2011年全年营收的2.5倍。即便如此，京东仍出现小幅度的营业亏损。京东的毛利增至接近10%。而无需担心库存及仓储的阿里巴巴最近一季的毛利超过了70%。

不过亏损仍有部分是深谋远虑的结果：京东将资金投入物流。京东计划今年将38,000多人的员工队伍扩大四分之一强，并拨出约5亿美元用来建设更多仓库。尽管坐拥来自俄罗斯Digital SkyTechnologies和沙特王子Alwaleed等投资者的20多亿美元现金，但京东仍警告称可能在12个月内就全部烧完。

这次IPO的时机选得很好：投资者正急于投入中国快速发展的网上购物热潮。这可能有助于他们忽视京东企业治理方面的缺陷。不仅刘强东所持股份拥有控制权，而且京东修改后的章程也防止了董事会不经过他做决定的可能。

亚马逊的成长历程说明，“有梦最美”策略可以在惊人的长时间内奏效。然而京东销售的产品内容要和亚马逊相比，还有一段路要走，且不说亚马逊在其他领域还有创新。同时，京东的成长恐怕还要依赖资本市场保持开放状态。(完)

(译文审校 张明钧)

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