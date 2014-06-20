《热点透视》日本安倍经济学改革局限 可作为欧洲的他山之石

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 蔡美珍

路透伦敦6月19日 - 社会和经济是很难改变。日本首相安倍晋三的“安倍经济学”在重振经济上只获得小小成就，证明了这有多困难，但这绝不是全世界唯一的例子。

安倍经济学当然不算失败。日本达成通胀率2%的目标已经成功在望，而调高消费税的决定，也将有助降低政府的预算赤字，根据法国兴业银行的资料，日本2015年的预算赤字/国内生产总值(GDP)之比预计将由2013年的7.6%降至5.1%。

但这股动能正在减弱。从10月以来，日本出口增幅持续下滑，失业率及日圆却都停止下行。对未来更具重要意义的是，这些政策改革看起来并不具备促成经济转型的性质。对于劳动人口每年缩水1%的日本而言，安倍政府在劳动和移民改革、以及支持职业妇女的改革提案并无法重振活力。

安倍晋三当然希望推动更多改变。但他必须顾虑到，他的选民是一群快速高龄化而且经济条件已经不错的民众，其中多数选民基本上对现况感到满意。从美国到意大利，许多国家的政治人物应该都心有戚戚焉。各国的问题或许各有不同，但他们所面对的抵抗阻力是相似的。势力强大的既得利益者及整体的社会惰性，都阻碍了改革。

以劳动市场为例。几乎每个发达经济体都有自己的问题，即使在失业率低的时期也不例外。许多人享受到不合理的优渥工作，而其他人却连找到一份像样工作都很难。在多数国家，如果能够减少既得利益者的特权，应该会很有帮助，不论是政府公务员或是计程车司机。但既得利益者太多了，他们的政治影响力太大了，使得政治人物无法多作什么。

其他许多国家性的问题都是一样的情况，从英国的住房不足问题，到德国及美国的基础建设损耗陈旧问题皆然。主政者总是开出类似安倍经济学的改革承诺，但迫于政治现实，只能得到较为温和的转型。

投资人、央行官员及许多政治人物都对这种停滞不前感到气馁。但民主社会是由多数意见说了算，各个政党如果无视退休族群的态度，可是要自负风险。现在这个时代，多数选民更关心的是保护自己已经拥有的，对于投入或许带来更美好未来的实验性举措，就没有那么大兴趣了。(完)

(译文审校 许娜)

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