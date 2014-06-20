《热点透视》日本安倍经济学改革局限 可作为欧洲的他山之石

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 蔡美珍
路透伦敦6月19日 - 社会和经济是很难改变。日本首相安倍晋三的“安倍经济学”在重振经济上只获得小小成就，证明了这有多困难，但这绝不是全世界唯一的例子。
安倍经济学当然不算失败。日本达成通胀率2%的目标已经成功在望，而调高消费税的决定，也将有助降低政府的预算赤字，根据法国兴业银行的资料，日本2015年的预算赤字/国内生产总值(GDP)之比预计将由2013年的7.6%降至5.1%。
但这股动能正在减弱。从10月以来，日本出口增幅持续下滑，失业率及日圆却都停止下行。对未来更具重要意义的是，这些政策改革看起来并不具备促成经济转型的性质。对于劳动人口每年缩水1%的日本而言，安倍政府在劳动和移民改革、以及支持职业妇女的改革提案并无法重振活力。
安倍晋三当然希望推动更多改变。但他必须顾虑到，他的选民是一群快速高龄化而且经济条件已经不错的民众，其中多数选民基本上对现况感到满意。从美国到意大利，许多国家的政治人物应该都心有戚戚焉。各国的问题或许各有不同，但他们所面对的抵抗阻力是相似的。势力强大的既得利益者及整体的社会惰性，都阻碍了改革。
以劳动市场为例。几乎每个发达经济体都有自己的问题，即使在失业率低的时期也不例外。许多人享受到不合理的优渥工作，而其他人却连找到一份像样工作都很难。在多数国家，如果能够减少既得利益者的特权，应该会很有帮助，不论是政府公务员或是计程车司机。但既得利益者太多了，他们的政治影响力太大了，使得政治人物无法多作什么。
其他许多国家性的问题都是一样的情况，从英国的住房不足问题，到德国及美国的基础建设损耗陈旧问题皆然。主政者总是开出类似安倍经济学的改革承诺，但迫于政治现实，只能得到较为温和的转型。
投资人、央行官员及许多政治人物都对这种停滞不前感到气馁。但民主社会是由多数意见说了算，各个政党如果无视退休族群的态度，可是要自负风险。现在这个时代，多数选民更关心的是保护自己已经拥有的，对于投入或许带来更美好未来的实验性举措，就没有那么大兴趣了。(完)
(译文审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。