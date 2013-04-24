《热点透视》日本车企的辉煌年代可能再难重现

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 隋芬
路透纽约4月24日 - 日圆贬值对日本汽车企业是好消息。日圆兑美元自去年10月初以来下跌超过20%，将会提升这些企业从海外销售中的获利，或许还能帮助扩大市场份额。但它们要想回到2006年的辉煌时光，可能就难了。
那时候，丰田汽车(7203.T)一家的市值比其它八家主要西方对手的总市值还大。这八家是福特(F.N)、通用汽车(GM.N)、菲亚特FIA.MI、雷诺(RENA.PA)、标致(PEUP.PA)、宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)以及大众汽车(VOWG_p.DE)。虽然日圆兑美元也许能够回到115日圆的水平，但事实上其他因素都已改变。
回望七年前，克莱斯勒、通用和福特是一团糟。现在它们都已经回到正轨，前两家是在政府援助下起死回生。凭借削减成本和推出更优车型，如今它们的盈利情况都不差。
日圆近几年来的升值，也已经让日本三大汽车商把更多生产转到海外。日产(7201.T)和丰田在北美出售的汽车中，目前约有三分之二就是在北美生产的，而本田(7267.T)的这个比重是90%。这样一来，以较低汇率出口日本产汽车的好处就少了。
但日圆走软还是具有一些刺激作用。根据摩根士丹利计算，当日圆兑美元的汇价处在100时，日本汽车商每在美国卖一辆车，营业收入可以多出2,000美元。企业如何利用这种好处十分关键。如果只是让它在净利一栏体现好处，确实能拉高业绩，但也许会让高管们暂时搁置削减成本的努力。
如果向美国汽车买家提供折扣，则可能引发价格战并损伤美国车企的净利，但却未必能带来市场份额的提升。把汇率的部分优势用来优化汽车性能，也许更有效，只是这种做法要带来市场份额和盈利，则可能需要好几年时间。
最后一个选项是提高股息或扩大投资。对企业慷慨支出的预期已经提振日本汽车股自去年10月以来上涨近70%。但假如日圆并没有再次大幅贬值，丰田汽车恐怕就没有足够马力，再大涨三分之一回到2006年的股价高位了。(完)
(译文审校 孙茉莉)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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