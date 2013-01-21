《热点透视》抗击通缩 日本央行会选用哪种武器?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 隋芬/石冠兰

路透新加坡1月21日 - 日本央行即将亮出自己的新身份.在新首相安倍晋三的强力施压下,它准备把自己打造成为不受拘束的货币斗士.而究竟能否成功树立抗通缩的武士形象,很大程度上取决于央行会采取什么作战方案.

要想成功,日本央行就必需潜移默化地让消费者、储户、雇主、投资者和银行家抛弃一个固有观念,不再认为收入、物价和资产价值会继续下滑.央行可能会在1月21-22日会议上采用2%的通胀率目标,用来实现这个目标的各选项的效力并不一样.我们评估了央行兵工厂中的各种武器,并根据致命程度给它们划分了"威力级别."

选项一:老套路

威力级别:3/10

最传统的一个选项是,扩大101兆(万亿)日圆的资产购买计划的规模.央行也可能会微调这个计划,做法是购买中长期债券,或是将该计划预定的2013年底的到期日进一步延后.最大的好处是日圆会暂时走贬.但增发货币购买资产的做法本身也许并不能刺激通胀,因为民间部门还是会认为货币增发只是暂时性的措施,因此仍不愿支出.

选项二:无上限的宽松

威力级别:5/10

央行正在认真考虑的一个选项是,承诺只要通胀预期不超过一个预先指定的水平,就会继续购买资产.比如,央行可能会承诺,在决策者对未来通胀的预期超过3%之前,都不会缩减资产购买计划的规模,日本的通胀率自1991年以来未再到过3%.这种做法会使民间部门更加安心地认为,货币宽松措施在可预见的将来不会撤出.美国联邦储备理事会(美联储,FED)已经把未来的利率决策同通胀率与失业率绑定在一起.日本央行可以做的更大胆一些.

选项三:买入外国证券

威力级别:7/10

日央行已购入的所有资产,包括公债和公司债、上市交易基金(ETF)和房地产投资信托等,都是日圆计价.但由于民间信贷需求匮乏,日央行购买这些资产的现金基本都没有得到使用.购买外币证券需要使用新印日圆,这可以通过压低币值来提振日本产出、薪资和物价.但日本央行并没有干预汇市的法定权力.为使得这样的计划产生效果,财务省和央行须共同行动.如果日圆直线下滑,这样的布局策略可能面临外交困境.

选项四:废除超额准备金利息

威力级别:9/10

目前,各行存于日央行的闲置资金可获得0.1%的超额准备金利息.这高于两年期日债收益率,银行因此有很大动力继续囤积现金.降低该利率至零水位或刺激银行涉足风险信贷(有助于小公司),长期公债(有助于政府)或外国资产(透过压低日圆汇价来扶助经济).风险在于日本银行业会遭较大亏损,但还是值得一试的.

即便在日央行公布选项之前,市场已开始躁动不安了.用于衡量通胀预期的指标--五年期传统公债较通胀挂钩公债利差已从8月的0.53%扩至今天的0.83%.然而日央行是否会公布2%的通胀目标,还有很大的不确定性.

如果上述选项无一成功,可能还需要采取更为极端的手段.日央行可能会采取的一种极端工具是完全禁止使用实物货币,迫使闲钱进入实体经济.这样的话,价格会攀升,也许会失控.这样的激进工具选项至少目前还没有提上议事日程.(完)

(译文审校 张明钧/艾茂林)

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