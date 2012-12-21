《热点透视》达成通胀率目标 日本央行需要一套新制度

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 沈以文
路透新加坡12月20日 - 日本需要一套新的货币机制.日本央行正迫于强大的压力,必须采许更积极的措施终结通货紧缩.要达到这个目的,央行必须同意政府设定的物价目标,而且国会同意增加央行的工具.这不需要损害到央行的独立性.
如同东京大学经济学教授伊藤隆敏所言,日本目前的政策架构受到1974年恶性通货膨胀的影响,那时候物价飙涨30%,政界人士否定了央行调高指标利率的建议.
但今昔有别.物价至少已经跌了15年,经济处于2008年来第三次技术性衰退,然后新当选的首相安倍晋三在选民重托之下,需达到至少2%的通胀率目标.
在大选后进行的首次货币政策会议上,日本央行将资产购买与贷款计划规模扩大10兆(万亿)日圆,总额达到了101兆日圆.央行也承诺将在1月会议上检视中长期通胀率目标,暗示可能会采取更激进的目标区间.
但是欠缺让央行信守承诺的制度化安排,这个目标并不可靠.根据法律,央行在货币控制上完全自主.在对抗通缩的时候,这是个负担.不管央行印了多少钞票,市场都预期一但出现通胀迹象,央行就会撤回措施,就像2006年的时候一样.
比较好的一种替代方案可能是要求日本央行做出契约性质的承诺,最理想的是由央行总裁与财务大臣达成协议,必须让通胀率达到某个水平.同时,央行也应有更多干预外汇市场的空间.央行在法律上是不可干预汇市的,除非代财务省执行.要达成这个目标,央行必须获准压低日圆.
上述改革措施很可能引发日本央行丧失独立性的忧虑.但新制如果够透明,也有法律凭据,就不足为虑.日本央行或许会失去自己制定目标的能力,但它在决定如何达到目标却有更大的自主权.(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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