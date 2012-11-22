《热点透视》关于日本央行独立性的两极化争论

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Andy Mukherjee; 编译 隋芬
路透新加坡11月21日电---央行独立性这个深奥话题,在日本这次大选中成了一个看法呈现两极分化的辩题.现任首相野田佳彦和下任首相的有力竞争者--反对党自民党的领袖安倍晋三,都希望日本央行采取更多行动来结束通缩.不同的是,野田的想法无甚新意,安倍晋三的提议则十分冒险.
安倍晋三想让央行把物价同比涨幅目标定在3%.相形之下,野田佳彦则坚持认为,央行必须能继续自主选择通胀目标.目前日本央行的这个目标是1%.
野田的做法看来很陈腐.货币独立性理论所集中围绕的一个前提是,选民只有通过选出一个强硬的央行总裁,能在无论政界多么强烈的呼吁下,都能始终坚守经济中的物价稳定重心,这样才能够抵制涨薪的诱惑.但当经济中的敌人是通缩而非通胀,这个理论就坍塌了.
日本央行总裁白川方明已经指出,3%的通胀目标是不切实际的.但重要的其实并非目标是多少,而是目标由谁来决定.日本可以选择遵循新西兰的成功先例,该国的央行总裁会同财长签订一份通胀目标的协议.如果安倍晋三赢得大选,等白川方明4月任期届满时,他也许可以试试新西兰的做法.
但是,安倍晋三提议让央行同意为公共支出融资,这就有点过头了.野田佳彦说的很对,他指出若让日本央行直接购买公债,可能会滋生财政纪律的败坏.而且正如白川方明所说,这麽做也会导致货币滥发.
假如日本政府未能稳定债务状况,那麽总有一天,现在对公债永不嫌多的民间买家,会开始对公债唯恐避之不及.到那时,日本将有四个选项:增税、减支、强制减记债券,或是像星岳雄及伊藤隆敏等经济学家近期指出的那样,迫使日本央行把公共债务货币化.由於日本10年期公债收益率(殖利率)目前不到0.75%,距离最後的审判日还有一段时间.安倍晋三没必要去让这天提前来到.(完)
--译文审校 张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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