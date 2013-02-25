《热点透视》为何说黑田东彦是日本央行总裁的更优人选?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee/编译 隋芬

路透新加坡2月25日 - 日本央行的下任总裁既需要在货币宽松上大胆激进,又要能巧妙维护首相安倍晋三的经济政策.亚洲开发银行(ADB)的现任总裁黑田东彦刚好符合要求.

路透在2月25日报导,安倍安可能提名黑田东彦接替日央行现任总裁白川方明.之前已开始相信黑田将败给前央行副总裁武藤敏郎的投资者,现在对他出线的消息作出了正面回应,将日圆压到两年半低点,而日股升到四年半高位.

黑田东彦过去八年在ADB任职,期间与全球财长和央行官员都有密切往来.日本央行的政策已被指为无异于竞争性货币贬值,而黑田东彦的外交才能对于转移这种批评声应该大有用处.

他的另一优势是,愿意尝试非传统政策工具.十年之前,日本央行独立性的守护者们仍拥有宗教般的热情,对哥伦比亚大学教授斯蒂格里茨关于日央行直接为政府赤字融资的建议支持甚少.而时任政府顾问的黑田东彦说,他觉得这个想法"很有意思".

武藤敏郎也承诺过击退通缩.但难以得到投资者信任.武藤在2003至2008年期间是日本央行两名副总裁之一,当央行决策者在2006年3月放弃量化宽松,且2006年7月与2007年2月这两次加息时,武藤敏郎都没有反对.

等到2008年1月,也就是距离日本经济再次陷入萎缩三个月前的时候,武藤敏郎在一次演讲中说,预计"全球经济将继续有力扩张"是很合理的,而日本0.5%的利率水平"极其宽松".

武藤或许已从这些以往的错误中汲取教训,但黑田东彦可没有犯新错的奢侈.从新任总裁上任后的首次议息会议开始,也就是4月3日和4日的会议,投资者就将抱有很高期待.如果新总裁首战失利,恐怕就难有第二次机会了.(完)

(译文审校 王丽鑫)

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