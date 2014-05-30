《热点透视》投资者淡然看待日本央行削减购债传言

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透新加坡5月30日 （撰稿 Andy Mukherjee 编译 许娜） - “日本央行削减购债”的确是特大风险，但投资者并不会认真看待--除非万不得已。据路透本周报导，日本央行已开始非正式地讨论如何退出创纪录规模的刺激举措。不过，债市对此反应不大：10年期日本公债收益率仍仅有0.57%。
这种镇定心态占据主导，因为市场认为日本央行不太可能重蹈2006年的覆辙。当时，央行决定结束量化宽松并加息。这种偏紧的政策立场扼杀了本就十分脆弱的经济复苏。日本企业纷纷把利润储存到金融资产里，而不是用于投资新的厂房和设备。为防止名义国内生产总值(GDP)萎缩太多，政府不得不借钱增加支出，2008年危机爆发以后更是如此。日本公共财政的改善也就此止步。
日本央行刺激举措推动投资/投资推动财政整顿：link.reuters.com/xat69v
现在还这么做，无疑是一场同等的灾难。过早结束每年50万亿日圆的购债计划将打击投资者信心。而且，在日本央行总裁黑田东彦去年4月推出资产购买计划以来已经变得强劲的通胀预期，也将回归软弱无力。实际利率将会增高。投资需求将会消退，薪资也将下滑，日本再次上调消费税的计划也将破产，进而让修补日本公共财政的努力受创。
支持提早削减购债的理由之一是，央行无法继续按当前的速度大印钞票。日本央行持有的日本公债规模已相当于全国GDP的31%。相比之下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)所持美国公债与GDP之比仅有14%。况且，美联储已经在逐步削减购债，而日本央行却还在维持买进规模。
不过，日本央行还肩负着一项更艰巨的任务--让陷入老龄化的社会摆脱持续15年的通缩。这桩苦差事可不是很快就能摆脱的。对于实现2%通胀率目标，决策者越是表现得自信过头，投资者就越是关注有关削减购债的传言。如果公债收益率上升及日圆升值威胁到日本的经济复苏，就会迫使货币当局改弦易辙并更加疯狂地印钞。强化这种不合常理却一意孤行的预期，无异于搬起石头砸自己的脚。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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