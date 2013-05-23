《热点透视》日本债台高筑 应怪罪企业而非政府

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 王冠中

路透新加坡5月23日 - 日本政府深陷债务泥淖，然而，这并不是因为政府挥霍无度所致，而是因为日本企业长久以来持续在去杠杆化。若首相安倍晋三的政策能够复苏民间投资，从过去的经验来看，日本政府就会因此紧缩财政。

在任何经济体中，若民间部门增加储蓄，政府就必须要借贷，否则经常帐盈余就会扩大。从日本的情况来看，通缩使得企业削减新投资，政府则介入提供支撑。在1998年到2012年间，日本企业存下了373兆(万亿)日圆(以当前汇率计算相当于3.6兆美元)，而在同一期间，日本政府累积了446兆日圆的赤字。两者的差值--给予经济的额外财政支持--仅仅73兆日圆，或相当于15年来年度国内生产总值(GDP)的1%，根本算不上是预算挥霍。

若安倍经济学成功提振企业投资，那么，政府将会被迫缩衣节食。从历史经验来看，这两者都是有可能实现的。日本企业的固定投资在2003年底到2007年底间跳增了16%。在同期间，日本政府则透过削减28%公共支出而缩减了赤字。(参看相关图表，请点选：link.reuters.com/can38t)

这情况是否会再出现？日本企业第一季的投资较五年前减少了17%，因此有许多增长空间。在人口逐渐老化的社会中，政府很难缩减将相当于GDP的26%用于社会福利和退休金支出的比率。但政府可以加税。若政府将税收相当于GDP的比率，由2010年的28%提高至35%--与英国相同准，去年的37兆日圆预算赤字绝大部分都可消除。

需要多年的成长和削减借贷，才能降低日本的巨额公共债务--公共债务水准在去年达到相当于GDP的237%。安倍晋三的政策能否成功，不仅是政府的努力，也取决于日本企业的回应。(完)

(译文审校 戴素萍)

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