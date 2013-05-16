《热点透视》近期日债收益率攀升并非市场崩溃的警讯

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡5月15日 - 近期日债收益率攀升并不能当成债市崩溃的先期警讯。尽管自4月4日日本央行宣布大规模量化宽松承诺以来，10年期公债收益率近乎翻番，但仍不到0.9%。而在2008年金融危机之前，收益率是现在的两倍。

公债价格下滑并非反映对日本政府债务负担的忧虑，目前政府债务与GDP之比为237%。虽然与主权债相关联的信用违约互换利差近些天走高，但仍低于4月初水平。股市投资者也同样无忧无虑：自3月末以来汤森路透日本银行股指数攀升了22%。

对于日债收益率上升，更为可信的解释是，通胀预期升高促使民众将一部分资金从低收益的债券资产转向更具吸引力的其它投资，比如股市。有人担忧，收益率攀升会推高日本借贷成本，最终导致债务问题失控。

但实际上，这样的持仓变动并不会演变成一场溃败。首先，政府今明两年增加举债80万亿(兆)日圆，而这一融资寻求可由经济复苏所带来的储蓄增长给予满足。

更重要的是，日本央行承诺到2014年底的两年内将日债持有量翻番至190万亿日圆。这一目标达成的前提是，目前持有35万亿日圆日债的外国投资者在同期将所持日债减半，复制他们在1998-2003年的抛售狂潮。

再来看看传说中的渡边太太--也就是直接持有或通过银行、保险公司和养老基金间接持有500万亿日圆的国内投资者。要让市场转空，这些投资者必须在两年内将所持债券抛出六分之一，即90万亿日圆。

如此巨大的投资组合变动将是很离谱的事。2007年9月止的12个月中，日本投资者追逐风险资产的热情比今天更加不计后果，但那时候的日本家庭也只不过抛出14万亿日圆的公债。

因此，尽管近日收益率走高，但看起来做空日债仍是极度危险的交易，一如过去10年来那样。(完)

(译文审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。