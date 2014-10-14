《热点透视》加班减少：日本就业一片大好表面下的警讯

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 李春喜

路透新加坡10月14日 - 日本需求下滑的警报指向“加班工时”。虽然低失业率和高职位空缺率描绘出一幅给人误导的宁静画面，但对经济中日益升温的紧张情绪，更准确的衡量指标应该是加班工时的萎缩。

日本8月失业率仅为3.5%，为1997年亚洲金融危机以来最低。求才求职比则为1992年6月以来最高。但自4月消费税上调以来，一项衡量“计划外”工作的指数大幅降低。

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对于首相安倍晋三来说，这是令人担忧的消息。安倍根除日本多年通缩的努力已经开始岌岌可危，尽管开始时曾显示出成功的希望。

在日本外表平静、欣欣向荣的就业市场，加班工时是衡量焦虑程度的更可靠指标。因为日本雇主不愿在需求下滑时通过裁减全职员工进行应对，当他们让雇员下班按时回家时，这种紧张情绪就表露出来。一个很好的例子就是全球金融危机，在2008年6月至2009年3月期间，日本全职就业增长了0.8%，加班工时却萎缩了20%。

类似的状况可能正在发生。消费税上调三个百分点，打击了日本的消费。而全球需求疲弱，未能弥补国内市场的萎缩，导致加班机会减少。

这是一记双重打击。加班工资占日本工人平均工资的6%，目前的增长速度为去年6月以来最低，抑制了实质收入增长，而消费税上调和日圆走低使各种商品更加昂贵。

长期来看，上调消费税对于解决日本财政问题非常关键，短期内，安倍政府仍需依靠现有的财政收入。给消费者一些能支出的资金将会有用。此外，尽管今年物价上涨，但未来的通胀预期仍然疲弱。为了守卫2%通胀率目标的可信度，日本央行可能不得不扩大货币刺激政策。

现在就是大胆做出回应的时候。如果当局忽略这个警报信号，风险就会太高。(完)

(译文审校 白云)

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