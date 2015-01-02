《热点透视》弗里德曼笔下的“撒钱直升机”可能率先从日本起飞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡1月2日 - 日本可能成为第一个从直升机上撒钱的发达国家。对通缩局面感到失望，对量化宽松的幻想也日渐破灭，可能促使日本动用货币政策宝典中的最后一招。
经济学家弗里德曼(Milton Friedman)早在1969年就首次设想过从天上撒钱这一颇为诱人的景象。伯南克在30年后也认为，这是治愈日本需求疲弱和通缩问题的良方。
那时伯南克还没有担任美国联邦储备委员会(美联储)主席，他的提议在当时仍然保守的日本央行看来是过于异想天开。日本央行已将利率调降至零，随后着手准备出台量化宽松政策。但这基本上已是央行准备做出的最大努力了。
然而，量化宽松看来要辜负人们的期望。日本央行用新印刷出来的日圆，向银行业购买大量金融资产。价值约1.7万亿(兆)美元的公债已经被锁定在央行的资产库里，相当于总流通规模的四分之一。
这种大肆购买行动至今也没能让民间需求实现自我维持的增长，也无法将通胀率提升到央行的2%目标。于是，惊慌失措的日本央行政策委员会在10月决定将资产购买规模扩大60%。
量化宽松政策提供低成本资金让银行用来放贷，但银行却做不到，因为在日益老龄化的日本社会中，掌握可盈利投资机会而又愿意借钱的借款人并不好找。这样一来，弗里德曼的直升机方案就有了用武之地，这一计划是向家庭直接提供现金。
这种机制相对直接了当。假设日本5,200万个家庭中，每个家庭都收到一张借记卡，里面有央行存入的20万日圆(1,700美元)。一年后，卡里面的剩余额度都会消失，从而确保家庭花掉这笔意外之财。这样就向经济注入额外10万亿日圆的民间购买力，相当于日本GDP的2%。反过来，又将鼓励企业投资和提高薪资。净效益类似于减税，但是通过新发钞票而非政府债务进行融资。
日本政府债务已经相当于该国GDP的245%，因此在不增加发债的情况下，能够刺激经济成长将是重大利好。消费者如果知道他们将来不必通过多缴税来偿还这笔横财，那么就会随意支出。
但是，倘若弗里德曼的直升机方案是对抗通缩的一把利器，那为什么还没有哪家央行采用呢？通常的答案是，减税是只有政府才能做出的财政决策。对政府债务进行货币化，是抗击货币贬值和恶性通胀的一剂药方。
日本以前曾向其公民发过现金，将来可能还会这么做。但支票通常来自政府，而不是央行。打破这种现状将意味着财务省失去对财政政策的控制权。政界将不会允许这种事情发生。日本央行也可能阻止此类激进举动：最近扩大QE的决定在央行政策委员会只是勉强通过。
不过，日本可以暗中实施货币政策提供支持的减税措施。假设，QE措施在2016年晚期结束。届时，日本央行将持有几乎五分之二的政府公债。若央行试图把这些债券回售给民间部门，则可能破坏日本的经济和财政稳定性。
英国金融服务监管局(FSA)前主席特纳曾建议，将央行持有的公债转换为无限期的零息证券。这样大笔一挥，政府就摆脱了偿还债务的义务。对日本而言，加税将不再是迫切需要。承受去年4月上调消费税之痛的脆弱经济将得以松口气。这也相当于一次暗中减税，并不需要动用直升机撒钱或发放借记卡。
这种货币政策操作尝试将为全世界所瞩目。许多富裕国家已经耗尽了降息弹药库。如果这场对抗长期通缩和经济停滞的战斗失败，弗里德曼的撒钱直升机或许就不单单只从日本上空飞过。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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