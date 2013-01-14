《热点透视》日本端出财政刺激方案 逼迫央行积极行动

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee; 编译 蔡美珍

路透新加坡1月11日 - 日本新任首相丢给日本央行一个1,170亿美元的挑战任务.

安倍晋三领导的日本政府1月11日带头展开对抗通缩大作战,宣布2008年金融危机以来日本最大规模的财政刺激方案.如此一来,日本央行已经没有藉口拖延将通货膨胀目标由目前的1%调高.

日本政府预期它所提出的10.3万亿日圆支出计划,将使实质经济成长率提高2个百分点,但政府将必须在本财政年度多发行5兆日圆主权债,之后还会有更多举债.为防止主权债收益率上升,央行将必须印钞,从债市吸纳这些新债.日央行在1月21-22日会议宣布扩大101兆日圆资产购买计划,现在似乎已成定局.安倍晋三不断推销的主张--将央行通胀目标提高一倍至2%,也几乎势在必行.

虽然财政支出和印钞宽松双管齐下,是正确的一步,但财政与货币政策当局齐力锁定目标汇率,对日本经济的帮助可能更大.

将日圆兑美元汇率维持压低在100日圆左右--比目前汇率贬值约12%--将提振日本出口;最近几年日本出口因为丧失竞争力而饱受打击.出口增强将提振就业及薪资,连带将产生物价上涨压力.将美元收入兑换为日圆的需求,也会刺激货币供给,而推动更高的通胀预期.

但日本是由财务省决定汇市干预,央行负责印钞.在这两个主管当局协调合作之前,安倍算是已经尽了他的全力.

刺激措施将进一步增加政府债务,而目前日本政府债务相对于国内生产总值的比例已经达到237%惊人水位.但如果因此而不敢增加财政支出,将是一大错误.安倍晋三的判断相当正确:如果无法重振经济,日本不但财政整顿无望,更不用谈什么未来了.(完)

(译文审校 田建华)

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