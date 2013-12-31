《热点透视》日本可以无视对日圆贬值的非难

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 隋芬
路透孟买12月31日 -日圆汇价下滑对于日本无疑是福音，但对其他出口国也许就是烦恼了。不过中国和韩国就算再次抱怨日圆贬值，也很难找出理由来证明日本是在获取不公平的贸易竞争优势。
日圆兑美元在12月30日的亚洲早盘中跌至105.37日圆的五年低位，而三天之前兑欧元也触及了五年低点。日圆兑韩元当前的汇价是2008年9月9日以来最低。
这已经引发了邻国的担心。韩国副财长EunSung-soo对路透称，“我们对此感到担忧”；而中国国家发改委主任徐绍史则称，日本将寻求通过日圆贬值促进出口，这一政策有可能冲击到周边经济体，所以需要密切关注。
但很难证明日本是在谋求贸易优势。据经济合作暨发展组织(OECD)估算，2013年日本经常帐盈余与国内生产总值(GDP)之比远不到1%。相比之下，韩国今年的这个比重有可能达到5.5%。而且尽管日本央行向市场注入了大量日圆货币供应，但其宣称的目标是重振内需和结束通缩。虽然日圆走弱无疑有助于这样的目标，但日本央行自4月以来不曾再改变政策。
日圆近期跌势是美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减量化宽松决定的副产品。这对日本来说更多的是一个机遇：如果疲势日圆帮助日本朝2%的通胀率目标靠近，那么日本央行新增的货币供应可能不需要像它宣布的那么多。
日本不可能永远免受汇率失调的指责，尤其是如果这样的指责来自美国。不过目前，美国主要在盯着德国：德国的经常帐盈余与GDP之比自2007年以来一直高于6%。只要美国、欧洲和大多数新兴国家都希望日本经济能够走出长达20年的泥潭，那日本首相安倍晋三的运气也许还能持续更久。(完)
(译文审校 王兴亚)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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