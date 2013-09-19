《热点透视》给监管机构造成尴尬 摩根大通付出代价

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox/Antony Currie 编译 隋芬

路透纽约9月17日 - 银行业的第一准则--哪怕得罪客户，也永远不能惹怒你的监管者。摩根大通(JPM.N)的例子就活生生证明了这句格言的重要性。由于给多家负责监管它的机构造成尴尬，摩根大通付出了血本的代价。尽管这些巨额罚款可能不至于让执行长迪蒙被炒，但在管理好自负情绪的重要性方面，它们提供了有用的借鉴。

摩根大通本周可能因“伦敦鲸”交易而向监管者交出7亿美元，这是迪蒙用股东的面粉和糖烹制出来的蛋糕上那一颗腐烂的樱桃。几年来迪蒙一直在指责监管机构，后来又让监管机构难堪。摩根大通集团首席交易办公室的交易员由于对低流动性证券的一系列不良押注，导致该行去年损失营收60亿美元。

而且，这些交易的存在，就显得就好像摩根大通的监管机构在蒙头睡大觉一样。这家银行每季都能从持有原应为低风险、高流动性的证券中额外获利10亿美元左右，确实让对手们疑惑。而身藏这家银行办公室的监察人员也没能发现这点，实在叫人迷惑。

在尴尬之外又添侮辱的是，迪蒙经常公开抨击监管机构。2011年6月的时候，他就美联储是否适当进行金融改革的成本效益分析，指责了美联储主席贝南克。

因此当摩根大通一出差错，暴露出它在风险管理方面的弱点，曾经被它中伤的监管机构也就开始反击。以当前的和解金额，以及摩根大通在12月之前可能另外提取的25亿美元诉讼储备金，这家银行在过去四年来将总共为此拨出约210亿美元。

就算是可怜的美国银行(BAC.N)从2010年以来也只拨出了150亿美元的诉讼储备。如果其他因素不变，摩根大通在2010年到2012年间本可多获利21%，2012年股东权益报酬率(ROE)本来可以从11%增加到13.5%。

如果把危机带来的全部非诉讼损失算进来，迪蒙驾驶的战舰比那些以资金为中心的对手要稳固许多。但日益增加的法律成本削弱了任何胜利的宣告。它也给出了一个简单的教训：不要惹毛监管机构。(完)

(译文审校 王冠中)

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