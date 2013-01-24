《热点透视》韩国或许需要再一次降息,对抗弱势日圆挑战

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 蔡美珍

路透新加坡1月24日 - 日本的弱势日圆政策,有可能成为今年韩国最大的经济敌人.韩元升值是拖累韩国第四季国内生产总值(GDP)成长疲软无力的原因之一.韩元兑日圆过去六个月升值23%,韩元升势也对现代汽车 等制造业厂商构成压力.调降利率可以协助减轻这个压力.

本币升值对韩国央行而言是个两难问题.韩国央行去年10月将利率调降至2.75%,投资人目前预测韩国央行将维持不变,因即将上任的总统朴槿惠将提高公共支出,刺激经济成长回升.

但这种观望作法的风险很高,因为这可能让人以为央行并未特别担心韩国出口业价格竞争力流失.

现代及三星等韩国品牌,与日本的本田及索尼在市场上直接交锋,日圆贬值将影响韩国出口业者的获利能力.现代汽车2012年第四季净利意外下滑6%,正凸显了这个风险.同时日本央行已经同意支持首相安倍晋三的计划,从2014年1月起每月以资产购买方式释出13兆(万亿)日圆货币,日圆可能还会进一步走贬.

中国需求复苏,将可减轻韩国出口商所面临的压力.但要判断中国复苏力道,韩国央行必须至少再维持利率不变几个月.这样做可能很危险,因为日本安倍晋三政府4月大概会任命一个支持更积极宽松政策的新任央行总裁.