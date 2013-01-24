《热点透视》韩国或许需要再一次降息,对抗弱势日圆挑战

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 蔡美珍
路透新加坡1月24日 - 日本的弱势日圆政策,有可能成为今年韩国最大的经济敌人.韩元升值是拖累韩国第四季国内生产总值(GDP)成长疲软无力的原因之一.韩元兑日圆过去六个月升值23%,韩元升势也对现代汽车 等制造业厂商构成压力.调降利率可以协助减轻这个压力.
本币升值对韩国央行而言是个两难问题.韩国央行去年10月将利率调降至2.75%,投资人目前预测韩国央行将维持不变,因即将上任的总统朴槿惠将提高公共支出,刺激经济成长回升.
但这种观望作法的风险很高,因为这可能让人以为央行并未特别担心韩国出口业价格竞争力流失.
现代及三星等韩国品牌,与日本的本田及索尼在市场上直接交锋,日圆贬值将影响韩国出口业者的获利能力.现代汽车2012年第四季净利意外下滑6%,正凸显了这个风险.同时日本央行已经同意支持首相安倍晋三的计划,从2014年1月起每月以资产购买方式释出13兆(万亿)日圆货币,日圆可能还会进一步走贬.
中国需求复苏,将可减轻韩国出口商所面临的压力.但要判断中国复苏力道,韩国央行必须至少再维持利率不变几个月.这样做可能很危险,因为日本安倍晋三政府4月大概会任命一个支持更积极宽松政策的新任央行总裁.
韩国当局可以透过干预汇市,拉慢韩元升势,但合理的作法是韩国央行现在就防患未然.韩国12月通货膨胀率已降至只有1.4%,远低于2.5-3.5%的央行目标区间,货币政策当局当然有降息空间.韩国央行应该好好掌握GDP数据疲软的机会,为经济再提供一次货币面强心针.(完) (译文审校 王冠中)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。